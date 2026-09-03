A Rodovia dos Tamoios terá uma operação especial para o feriado da Independência, entre sexta-feira (4) e terça-feira (8), para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A concessionária estima que cerca de 158 mil veículos trafeguem pela rodovia e prevê reforço no efetivo, guinchos extras e operação Papa-Filas.

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Horário de maior movimento

O maior movimento no sentido litoral é esperado na sexta-feira, a partir das 16h, e no sábado (5), a partir das 6h. A caminho de São José dos Campos, o fluxo deve ser mais intenso na segunda-feira (7), a partir das 8h.