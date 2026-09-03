03 de setembro de 2026
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MOBILIDADE

Tamoios espera 158 mil veículos com operação especial no feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Tamoios
Tamoios recebe operação especial no feriado
Tamoios recebe operação especial no feriado

A Rodovia dos Tamoios terá uma operação especial para o feriado da Independência, entre sexta-feira (4) e terça-feira (8), para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A concessionária estima que cerca de 158 mil veículos trafeguem pela rodovia e prevê reforço no efetivo, guinchos extras e operação Papa-Filas.

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Horário de maior movimento

O maior movimento no sentido litoral é esperado na sexta-feira, a partir das 16h, e no sábado (5), a partir das 6h. A caminho de São José dos Campos, o fluxo deve ser mais intenso na segunda-feira (7), a partir das 8h.

Para atender ao aumento no número de veículos, a concessionária prevê reforço no efetivo e poderá disponibilizar guinchos extras. A operação Papa-Filas também poderá ser acionada nas praças de pedágio tradicionais.

Obras e túneis

Não haverá fechamento noturno dos túneis para manutenção no período. No sentido litoral, as obras ficarão suspensas de sexta-feira a domingo. No sentido São José dos Campos, os trabalhos poderão ocorrer na sexta e no sábado, dependendo do fluxo de veículos.

Durante o feriado, haverá interdição de faixa em trechos onde já existem obras, nos quilômetros 18 do Contorno Sul e 75, 77 e 79 da Serra Antiga.

A concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção nos túneis, manter distância segura e respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

Free Flow

O sistema de pedágio eletrônico Free Flow funciona no km 13,5 do Contorno Sul, com cobrança nos dois sentidos. A tarifa básica é de R$ 5,90.

Motoristas com TAG têm a cobrança feita diretamente na fatura. Quem não possui o dispositivo pode consultar e pagar a tarifa pelo site do Free Flow Tamoios, pelo aplicativo Tamoios Free Flow ou nos totens disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Usuário.

Em caso de emergência ou pane, o motorista pode acionar o serviço da concessionária pelo telefone 0800 545 0000 ou pelo botão SOS do aplicativo Tamoios.

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