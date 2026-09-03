A banda Caravana Fumegante apresenta nesta sexta-feira (4), às 19h30, o show “Cidade do Groove”, no Solário do Sesc São José dos Campos.

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Formada por Rafael Garrafa, Jadeco, Pedro Mahal e Isaac Lima, a banda reúne diferentes influências em um repertório que passeia por clássicos da música brasileira e internacional.