03 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CIDADE DO GROOVE

Caravana Fumegante faz show gratuito no Sesc São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Sesc
Banda Caravana Fumegante se apresenta em São José dos Campos
Banda Caravana Fumegante se apresenta em São José dos Campos

A banda Caravana Fumegante apresenta nesta sexta-feira (4), às 19h30, o show “Cidade do Groove”, no Solário do Sesc São José dos Campos. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Formada por Rafael Garrafa, Jadeco, Pedro Mahal e Isaac Lima, a banda reúne diferentes influências em um repertório que passeia por clássicos da música brasileira e internacional.

O show traz releituras de artistas como Tim Maia, Cassiano, Djavan, Stevie Wonder e Marvin Gaye, com novos arranjos e uma sonoridade marcada pelo groove.

A apresentação é gratuita e tem classificação livre.

O Sesc São José dos Campos fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, no bairro Jardim São Dimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários