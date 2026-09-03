Um grave acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (2) abalou a população de Lagoinha, no Vale do Paraíba. O idoso José Nadil Verissimo, de 91 anos, morreu após perder o controle do carro que dirigia, bater contra um poste de energia elétrica, atingir o muro de um imóvel, colidir com outro veículo estacionado e atropelar uma servidora pública municipal na região da Praça Galdino Claro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A servidora trabalhava na varrição e limpeza da via pública no momento da ocorrência. Ela recebeu socorro imediato das equipes de emergência e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da trabalhadora.