Um grave acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (2) abalou a população de Lagoinha, no Vale do Paraíba. O idoso José Nadil Verissimo, de 91 anos, morreu após perder o controle do carro que dirigia, bater contra um poste de energia elétrica, atingir o muro de um imóvel, colidir com outro veículo estacionado e atropelar uma servidora pública municipal na região da Praça Galdino Claro.
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A servidora trabalhava na varrição e limpeza da via pública no momento da ocorrência. Ela recebeu socorro imediato das equipes de emergência e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da trabalhadora.
O condutor do veículo Honda City chegou a ser socorrido em estado grave e levado ao Hospital Municipal de Lagoinha. No entanto, devido à severidade dos ferimentos, ele não resistiu durante o atendimento médico.
O corpo de José Nadil foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames necroscópicos que vão auxiliar na apuração das causas da morte.
Investigação
A Polícia Militar compareceu ao local, mas informou que não encontrou testemunhas que tivessem presenciado a dinâmica completa dos impactos.
Em virtude da ausência de relatos presenciais imediatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e morte acidental.
Trabalhos periciais foram acionados para avaliar as marcas no pavimento e os danos materiais provocados na praça. Câmeras de monitoramento da região também poderão ser analisadas caso tenham registrado a trajetória do automóvel.
A apuração vai determinar se o acidente foi provocado por falha mecânica, mal súbito do motorista ou perda de controle do veículo por outro fator.