03 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Veja quem é o idoso de 91 anos morto após atropelar gari no Vale

Por Da redação | Lagoinha
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso foi registrado na Delegacia de Lagoinha
Caso foi registrado na Delegacia de Lagoinha

Um idoso de 91 anos morreu após atropelar uma funcionária da equipe de limpeza urbana da Prefeitura de Lagoinha e colidir o carro contra um poste. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (2), na Praça Galdino Claro.

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O idoso José Nadil Verissimo morreu no acidente.

Segundo a SSP-SP , o condutor atropelou a mulher de 45 anos e, posteriormente, perdeu o controle do carro, vindo a colidir contra um poste.

O idoso e a trabalhadora foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Lagoinha. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da funcionária.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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