Um idoso de 91 anos morreu após atropelar uma funcionária da equipe de limpeza urbana da Prefeitura de Lagoinha e colidir o carro contra um poste. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (2), na Praça Galdino Claro.
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O idoso José Nadil Verissimo morreu no acidente.
Segundo a SSP-SP , o condutor atropelou a mulher de 45 anos e, posteriormente, perdeu o controle do carro, vindo a colidir contra um poste.
O idoso e a trabalhadora foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Lagoinha. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da funcionária.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.