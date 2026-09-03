Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (3) no km 112 da Rodovia Presidente Dutra, trecho de Taubaté, resultou em uma pessoa ferida.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes se deslocaram para o atendimento no sentido Rio de Janeiro. A mobilização para socorro, por volta das 8h, causou um congestionamento de aproximadamente 10 km, de acordo com informações do site da Rio SP, concessionária responsável pela via.