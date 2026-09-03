Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (3) no km 112 da Rodovia Presidente Dutra, trecho de Taubaté, resultou em uma pessoa ferida.
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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes se deslocaram para o atendimento no sentido Rio de Janeiro. A mobilização para socorro, por volta das 8h, causou um congestionamento de aproximadamente 10 km, de acordo com informações do site da Rio SP, concessionária responsável pela via.
Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do acidente serão esclarecidas em investigação.