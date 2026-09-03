Um homem foi preso e drogas foram apreendidas durante uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Guaratinguetá. A prisão ocorreu por volta das 20h de terça-feira (2), no bairro Parque São Francisco 1.

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Durante patrulhamento pelo local, o suspeito foi abordado e, com ele, foram apreendidos cinco pedaços de maconha, quatro pinos de cocaína, dois tijolos de maconha, duas balanças digitais, um simulacro de arma de fogo, além de materiais para preparo.