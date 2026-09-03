A Novelis dá início nesta quinta-feira (3) às inscrições para o processo seletivo do seu Programa de Estágio 2027. Ao todo, são 47 vagas distribuídas entre as cidades de Pindamonhangaba, São Paulo e Santo André. Os interessados podem se candidatar até 1º de outubro.
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A iniciativa é voltada a estudantes dos ensinos técnico e superior, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2029, e tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos para atuar em diferentes áreas da companhia.
"Na Novelis, acreditamos que o aprendizado acontece na prática. Por isso, estruturamos nosso Programa de Estágio para que os estudantes participem ativamente do dia a dia das áreas, contribuam para projetos estratégicos e desenvolvam competências essenciais para suas carreiras. Queremos formar talentos que possam crescer junto com a companhia e ajudar a transformar a indústria”, afirma Daniel Forastieri, vice-presidente de Recursos Humanos da Novelis América do Sul.
Processo de seleção
O processo de seleção é composto por dinâmicas colaborativas e conversas diretas com o time de Recursos Humanos e gestores das áreas. A estrutura do programa prioriza a integração real aos projetos da empresa, estimulando a autonomia dos participantes em um ambiente projetado para valorizar a diversidade.
A distribuição das posições reflete a presença da Companhia no estado de São Paulo:
Pindamonhangaba: com atuação nas áreas de Automação, Reciclagem, Refusão, Laminações, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (EHS), Planejamento, Qualidade, Excelência Operacional, Negócios de Metal, Suprimentos, Comercial, RH, Treinamento e Desenvolvimento, Sistemas, Manutenção e Processos.
São Paulo – Escritório Central: com atuação nas áreas de Finanças e Comunicação.
Santo André: com atuação nas áreas de Planejamento, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (EHS) e Engenharia de Processos.
Com uma jornada prevista de até 24 meses, o programa oferece uma trilha de aprendizagem estruturada e focada no aprimoramento de habilidades comportamentais (soft skills), amparado por materiais didáticos exclusivos e vivências práticas nas operações da empresa.
Além da bolsa-auxílio, todas as posições contemplam um pacote completo de benefícios: 13ª bolsa, seguro de vida, cesta natalina, vale transporte ou auxílio transporte (de acordo com a unidade), refeitório no local ou vale refeição (de acordo com a unidade), convênio médico e odontológico, acesso ao Wellhub, programa de treinamentos e acesso à Rede Apoio Novelis, que oferece diversos serviços de suporte (assistência psicológica, financeira, jurídica e social).
“A nossa responsabilidade é garantir que cada pessoa se sinta acolhida em sua individualidade, em um ambiente de pertencimento, com o suporte de uma gestão verdadeiramente humanizada e programas que ajudem esses talentos a acelerarem suas carreiras", complementa Forastieri.
SERVIÇO
Programa de Estágio Novelis 2027
Inscrições: 3 de setembro a 1° de outubro de 2026
Perfil: Estudantes de nível Técnico e Superior com formação prevista entre 12/2027 e 12/2029
Inscrições: Portal online de carreiras da Novelis – clique aqui
Áreas de conhecimento:
Ensino Superior: Engenharias (Ambiental, Elétrica, Eletrônica, Automação, Mecânica, Mecatrônica, Materiais, Metalúrgica, Produção, Civil, Química, Computação, Software), Processos Metalúrgicos, Manutenção Industrial, Gestão Empresarial, Gestão de Negócios e Inovação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Administração, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Matemática, Direito, Logística, Comércio Exterior, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas) e Marketing
Ensino Técnico: Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica e Química