A Novelis dá início nesta quinta-feira (3) às inscrições para o processo seletivo do seu Programa de Estágio 2027. Ao todo, são 47 vagas distribuídas entre as cidades de Pindamonhangaba, São Paulo e Santo André. Os interessados podem se candidatar até 1º de outubro.

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A iniciativa é voltada a estudantes dos ensinos técnico e superior, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2029, e tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos para atuar em diferentes áreas da companhia.