A 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas será realizada em 7 de setembro de 2026, feriado da Independência do Brasil, com mobilizações em diversas cidades do país. Neste ano, a iniciativa terá como lema “Na defesa da terra, da paz e da moradia, erguemos a voz: mulheres vivas e soberania!”, mantendo como tema permanente a defesa da “Vida em Primeiro Lugar!”.

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Entre as principais pautas estão a defesa do direito à moradia e à terra, o combate aos despejos forçados e à especulação imobiliária, além da cobrança por políticas públicas para enfrentar o déficit habitacional. A mobilização também dará destaque ao combate à violência contra a mulher e aos feminicídios.