A comunidade católica Canção Nova realiza em sua sede, em Cachoeira Paulista, o Acampamento “No Combate da Oração” entre os dias 4 e 7 de setembro. O evento é gratuito e aberto ao público.

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Conduzidos pelo tema central “Não percas o ânimo, persevere na fé”, cerca de 15 mil pessoas devem participar desses quatro dias de evento para renovação da fé, com missas, momentos de oração, Adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor e escuta da Palavra de Deus.