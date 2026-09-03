A comunidade católica Canção Nova realiza em sua sede, em Cachoeira Paulista, o Acampamento “No Combate da Oração” entre os dias 4 e 7 de setembro. O evento é gratuito e aberto ao público.
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Conduzidos pelo tema central “Não percas o ânimo, persevere na fé”, cerca de 15 mil pessoas devem participar desses quatro dias de evento para renovação da fé, com missas, momentos de oração, Adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor e escuta da Palavra de Deus.
A abertura do acampamento acontece na sexta-feira (4), com a missa no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Paulo Ricardo, da Diocese de Cuiabá (MT), às 16h, e Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo padre Leonardo Ribeiro, da Comunidade Canção Nova, às 21h.
No sábado (5), as atividades têm início às 8h com cânticos e momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento conduzido pelos missionários: padre Sandro Magalhães e Salette Ferreira. No decorrer do dia, haverá pregações com: Rogerinha Moreira, Alexandre Oliveira e Rafael Brito.
Lançamento de EP
Um dos destaques da programação é o lançamento do EP “Pra ser livre”, novo trabalho musical do missionário e cantor Orlando Junior. Com mais de três décadas de atuação na música católica e 23 anos de dedicação ao carisma Canção Nova, Orlando apresenta seu novo repertório no show de lançamento, sábado (5), às 21h, no Rincão do Meu Senhor.
No domingo (6) terá um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento com o padre Tássio Oliveira e Rafael Brito, às 9h30; missa presidida pelo padre Aílton Cardoso, às 15h, e show da Fraternidade São João Paulo 2º, às 20h.
O encerramento do evento, na segunda-feira (7), trará pregações de Salette Ferreira, Rafael Brito e padre Sidney Dias, da Comunidade Canção Nova, que aprofundará o tema central do acampamento. Às 15h, será rezado o Terço da Misericórdia e, logo em seguida, às 15h30, o padre Sidney preside a missa de encerramento do encontro.
SERVIÇO
Acampamento No Combate da Oração. Tema: “Não percas o ânimo, persevere na fé” (Cf. Hb 10,39)
Data: 4 a 7 de setembro de 2026
Local: Canção Nova
End.: Av. João Paulo 2º, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)
Entrada: Gratuita