Um homem foi preso no bairro Roseira Velha, em Roseira, conduzindo um carro furtado em 2024 na cidade de Americana (SP). A prisão ocorreu na quarta-feira (2), por volta das 18h30.

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Segundo a Polícia Militar, ele é membro de uma facção criminosa e foi abordado por uma equipe do 3º BPM-I (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que identificou o veículo com emplacamento incompatível.