Um homem que estava evadido do sistema prisional foi baleado durante uma troca de tiros na noite dessa quarta-feira (2), na Vila Passos, em Lorena. Segundo a Polícia Civil, ele havia fugido do Presídio de Tremembé no dia anterior.
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A ocorrência foi registrada por volta das 22h39, após a Polícia Militar receber informações sobre diversos disparos na região da rua João de Aquino. Durante as buscas, os policiais encontraram o homem escondido sobre o telhado de uma residência.
Ferido no tórax e na região da virilha, ele recebeu atendimento do Samu e foi levado sob escolta ao Pronto-Socorro de Lorena. Conforme o boletim de ocorrência elaborado na madrugada desta quinta-feira (3), o estado de saúde era considerado grave e havia previsão de cirurgia.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 mm com numeração suprimida, além de dois carregadores e munições. O homem recebeu voz de prisão em flagrante.
Tiroteio em Lorena
De acordo com o registro policial, imagens de câmeras de monitoramento (veja o vídeo) mostram um veículo branco, aparentemente uma VW Saveiro, próximo ao homem. O motorista teria efetuado disparos contra ele.
Na sequência, o homem teria corrido pela região e sido perseguido por outro indivíduo. Houve uma troca de tiros durante a fuga.
A vítima contou aos policiais que efetuou todos os disparos disponíveis em um dos carregadores da pistola. Ele afirmou não saber se havia atingido outra pessoa.
Os demais envolvidos ainda não haviam sido identificados até a elaboração do boletim de ocorrência. A Polícia Civil também investiga a participação do veículo branco na ação.
Homem foi encontrado sobre telhado
Durante o patrulhamento, moradores informaram aos policiais que havia um homem escondido nos quintais de imóveis próximos às ruas João Malafronte e Joaquim Lino.
Em uma das casas, os policiais ouviram barulhos no quintal e entraram no imóvel para verificar a situação. O suspeito foi encontrado sobre o telhado.
Segundo o relato registrado no boletim, ele levantou as mãos ao ser abordado e afirmou que havia sido baleado. Um carregador foi localizado próximo a ele.
O homem também indicou que carregava uma arma. Após receber ordem para descer do telhado, a pistola caiu no chão e foi recolhida pelos policiais.
Ele apresentava diversas escoriações nas costas, compatíveis, segundo a equipe policial, com a passagem por muros, telhados e quintais durante a tentativa de fuga.
Moradora relata ferimento
Uma mulher que mora nas proximidades também relatou ter sido atingida durante os disparos. Segundo o boletim, ela saiu para a rua no momento do tiroteio e sentiu uma dor nas costas.
A suspeita inicial era de que ela tivesse sofrido um ferimento de raspão. A moradora recusou atendimento médico e não foi à delegacia naquele momento.
A Polícia Civil solicitou exames de corpo de delito relacionados às vítimas.
Arma e objetos apreendidos
Além da pistola 9 mm com numeração suprimida, a PM apreendeu dois carregadores. Um deles estava vazio e o outro continha cinco munições intactas.
Uma mochila também foi recolhida. Dentro dela havia duas balaclavas, uma jaqueta camuflada, uma lanterna, um celular, um par de tênis, um chinelo e R$ 227 em dinheiro.
Segundo o boletim, algumas das cédulas apresentavam manchas de sangue. Outros itens de vestuário também foram relacionados entre os materiais apreendidos.
A investigação deverá apontar se os objetos têm relação com o tiroteio ou com outros crimes.
Evadido do Presídio de Tremembé
Consultas realizadas pela Polícia Civil apontaram que o homem estava evadido do Presídio de Tremembé desde 1º de setembro.
Segundo o boletim, a informação sobre a evasão foi repassada inicialmente pelo Copom. Posteriormente, pesquisas realizadas pela Polícia Civil confirmaram a unidade prisional de origem.
Como estava internado sob escolta policial, o homem permaneceu no hospital após a prisão. A condição clínica também impediu que ele assinasse naquele momento os documentos relacionados ao flagrante.
A autoridade policial pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O pedido ainda dependia de decisão judicial.
Investigação continua
A Polícia Civil investiga a dinâmica completa do tiroteio e tenta identificar os outros envolvidos.
A perícia esteve no local e recolheu elementos que podem ajudar na investigação. Imagens de monitoramento, cápsulas encontradas na rua, a arma, munições e os demais objetos apreendidos deverão ser analisados.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, lesão corporal e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.