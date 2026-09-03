Um homem que estava evadido do sistema prisional foi baleado durante uma troca de tiros na noite dessa quarta-feira (2), na Vila Passos, em Lorena. Segundo a Polícia Civil, ele havia fugido do Presídio de Tremembé no dia anterior.

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A ocorrência foi registrada por volta das 22h39, após a Polícia Militar receber informações sobre diversos disparos na região da rua João de Aquino. Durante as buscas, os policiais encontraram o homem escondido sobre o telhado de uma residência.