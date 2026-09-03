03 de setembro de 2026
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Homem é perseguido e baleado após mais de 20 tiros em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Olho Vivo do Vale
Troca de tiros ocorreu em plena rua
Troca de tiros ocorreu em plena rua

A Polícia Civil investiga um tiroteio registrado na noite dessa quarta-feira (2), no bairro Vila Passos, em Lorena. Mais de 20 disparos foram efetuados durante a ocorrência.

O caso aconteceu por volta das 22h25, na rua Joaquim de Aquino. A Polícia Militar foi acionada depois que moradores relataram ter ouvido os tiros. No local, os agentes encontraram diversas cápsulas de munição deflagradas espalhadas pela via.

Durante as buscas, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu a informação de que um homem havia fugido e estaria escondido nos quintais de imóveis próximos.

Os policiais localizaram o suspeito ferido sobre o telhado de uma residência. Ao perceber a aproximação da equipe, ele levantou as mãos e disse que havia sido baleado. O homem também informou que carregava uma arma de fogo na cintura.

Ele foi orientado a descer do telhado. Durante a descida, a arma caiu no chão e foi apreendida pelos policiais. Também foram encontrados carregadores e munições.

O homem foi levado ao Pronto-Socorro de Lorena para atendimento médico e permaneceu sob escolta policial. Segundo o boletim de ocorrência, ele era considerado foragido do sistema prisional.

Sequência de tiros

Câmeras de monitoramento registraram parte da ocorrência. Nas imagens, um veículo branco se aproxima do homem e ocupantes efetuam diversos disparos em sua direção.

O homem tenta fugir correndo, mas a sequência de tiros continua. A partir das imagens, é possível contabilizar mais de 20 disparos.

O tiroteio provocou medo entre os moradores da região. Nas gravações, também é possível ouvir gritos e o choro de uma criança durante a ocorrência.

Após receber atendimento médico, o homem foi encaminhado à Delegacia de Lorena. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer a dinâmica do tiroteio, identificar os demais envolvidos e descobrir a motivação dos disparos.

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