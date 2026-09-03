A Polícia Civil investiga um tiroteio registrado na noite dessa quarta-feira (2), no bairro Vila Passos, em Lorena. Mais de 20 disparos foram efetuados durante a ocorrência.

O caso aconteceu por volta das 22h25, na rua Joaquim de Aquino. A Polícia Militar foi acionada depois que moradores relataram ter ouvido os tiros. No local, os agentes encontraram diversas cápsulas de munição deflagradas espalhadas pela via.

Durante as buscas, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu a informação de que um homem havia fugido e estaria escondido nos quintais de imóveis próximos.