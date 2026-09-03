Começa nesta quinta-feira (3) a edição de 2026 da FLIMA – Festa Literária da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal.

O evento, que segue até o dia 7 de setembro com entrada gratuita, adota o tema "PASSADOPRESENTE" para discutir como a recuperação de memórias e a literatura influenciam o presente e a construção do futuro no Brasil. A programação ocorre em diversos pontos da cidade.

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