Começa nesta quinta-feira (3) a edição de 2026 da FLIMA – Festa Literária da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal.
O evento, que segue até o dia 7 de setembro com entrada gratuita, adota o tema "PASSADOPRESENTE" para discutir como a recuperação de memórias e a literatura influenciam o presente e a construção do futuro no Brasil. A programação ocorre em diversos pontos da cidade.
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O grande homenageado deste ano é o quadrinista e professor Marcelo D’Salete, premiado internacionalmente por obras como 'Cumbe' e 'Mukanda Tiodora', reconhecidas pelo resgate histórico da luta negra no país.
Além do tributo a D'Salete, o festival conta com uma extensa programação que reúne escritores, pesquisadores e artistas, incluindo Jeferson Tenório, Micheliny Verunschk, Cidinha da Silva e Geni Núñez, em debates sobre diversidade, raça, democracia, poesia e censura na literatura infantil.
A abertura oficial ocorre às 19h30 com o espetáculo poético "Encontros de Realezas – Yabás", do coletivo Sarau das Pretas.
A grade completa da programação e os locais podem ser consultados no site oficial do evento, onde também é possível fazer reservas antecipadas de ingressos.