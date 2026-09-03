A Sabesp reinaugura nesta quinta-feira (3), às 14h, a loja de atendimento ao cliente em São José dos Campos. A unidade, no Jardim Satélite, passou por uma modernização para agilizar os serviços e reduzir filas.

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Entre as novidades estão totens de autoatendimento e funcionários equipados com tablets para orientar os consumidores e realizar atendimentos.