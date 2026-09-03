03 de setembro de 2026
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MODERNIZAÇÃO

Sabesp reinaugura loja de atendimento em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sabesp
Loja da Sabesp na rua Draco, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos
Loja da Sabesp na rua Draco, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos

A Sabesp reinaugura nesta quinta-feira (3), às 14h, a loja de atendimento ao cliente em São José dos Campos. A unidade, no Jardim Satélite, passou por uma modernização para agilizar os serviços e reduzir filas.

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Entre as novidades estão totens de autoatendimento e funcionários equipados com tablets para orientar os consumidores e realizar atendimentos.

A mudança faz parte da modernização dos canais da Sabesp, que também inclui o WhatsApp, o aplicativo Sabesp Mobile e a Agência Virtual. A proposta é deixar o atendimento presencial voltado principalmente para demandas que exigem atendimento direto.

A companhia também ampliou a rede presencial com 20 novas unidades em postos do Poupatempo. Com as 18 lojas que já existiam, são 38 pontos de atendimento em municípios paulistas.

Em São José dos Campos, a unidade do Poupatempo fica na rua Draco, nº 19, no Jardim Satélite. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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