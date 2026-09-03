A Sabesp reinaugura nesta quinta-feira (3), às 14h, a loja de atendimento ao cliente em São José dos Campos. A unidade, no Jardim Satélite, passou por uma modernização para agilizar os serviços e reduzir filas.
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Entre as novidades estão totens de autoatendimento e funcionários equipados com tablets para orientar os consumidores e realizar atendimentos.
A mudança faz parte da modernização dos canais da Sabesp, que também inclui o WhatsApp, o aplicativo Sabesp Mobile e a Agência Virtual. A proposta é deixar o atendimento presencial voltado principalmente para demandas que exigem atendimento direto.
A companhia também ampliou a rede presencial com 20 novas unidades em postos do Poupatempo. Com as 18 lojas que já existiam, são 38 pontos de atendimento em municípios paulistas.
Em São José dos Campos, a unidade do Poupatempo fica na rua Draco, nº 19, no Jardim Satélite. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.