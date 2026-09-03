Você sabia que o traçado do centro de Taubaté é o mesmo desde o século 17?

Andar pelas ruas da cidade é como visitar um museu a céu aberto. As primeiras vias da cidade, como a famosa rua Visconde do Rio Branco, continuam no mesmo lugar há séculos, preservando a história urbana da nossa região.

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