Você sabia que o traçado do centro de Taubaté é o mesmo desde o século 17?
Andar pelas ruas da cidade é como visitar um museu a céu aberto. As primeiras vias da cidade, como a famosa rua Visconde do Rio Branco, continuam no mesmo lugar há séculos, preservando a história urbana da nossa região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Essa permanência é um verdadeiro testemunho vivo da nossa história, mostrando como o planejamento colonial resistente moldou a circulação, o comércio e a convivência da cidade ao longo dos séculos.
É o que contam os irmãos Pedro e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês.
“Qual é a principal marca em Taubaté que remonta aquele período? O traçado urbano. Todas as ruas, as cinco ou seis primeiras ruas de Taubaté, elas estão precisamente no mesmo lugar e muito provavelmente na mesma largura que eram quando os primeiros moradores de Taubaté chegaram”, disse Angelo.
Desenvolvido por OVALE, o projeto Taubaté#400 tem o apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, além do patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), da Milclean e da Avocar.