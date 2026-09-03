A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (3) a Operação Helmintos no litoral de São Paulo, com o objetivo de desarticular um núcleo ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) suspeito de lavar cerca de R$ 1 bilhão obtido com o tráfico de drogas.

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A investigação aponta ainda possível influência do grupo sobre atividades econômicas e políticas em Praia Grande, na Baixada Santista. Operações policiais como essas também já foram realizadas no Litoral Norte, região que se tornou alvo do PCC por disputa com facções criminosas do Rio de Janeiro.