Um homem foi preso em São José dos Campos por dirigir sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada por volta de 0h30 desta quinta-feira (3), após acionamento da Polícia Militar por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para um acidente de trânsito na Estrada Dr. Bezerra de Menezes, no bairro Parque Interlagos.

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No local, as equipes constataram que o veículo havia caído em uma valeta e identificaram sinais de embriaguez no condutor.