A Embraer é fundamental para o Brasil, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, durante a cerimônia de entrega do 2.000º jato comercial da família E-Jets, realizada nessa quarta-feira (2), em São José dos Campos. Para o ministro, o marco reforça a posição do país entre os principais polos da indústria aeronáutica mundial.

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A entrega do avião também representa um momento histórico para a fabricante brasileira. Com 2.000 E-Jets entregues, o programa de jatos comerciais da Embraer se tornou o terceiro maior da aviação comercial do mundo, atrás apenas dos programas da Airbus e da Boeing.