03 de setembro de 2026
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PREVISÃO

Quinta tem frio de até 5,3°C e baixa umidade no Vale do Paraíba

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Quinta começou com frio e temperaturas baixas em cidades do Vale
Quinta começou com frio e temperaturas baixas em cidades do Vale

A quinta-feira (3) começou com frio e temperaturas baixas em cidades do Vale do Paraíba. A atuação de uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável em São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de previsão de chuva ao longo do dia.

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A menor temperatura registrada no estado foi em Campos do Jordão, onde os termômetros marcaram 5,3°C às 7h20, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Também houve manhã fria em São Luiz do Paraitinga, com mínima de 10,4°C, e em Taubaté, que registrou 10,7°C no mesmo horário.

Tempo firme no Vale

Apesar do frio durante a manhã, as temperaturas sobem ao longo do dia. Nas regiões da faixa leste paulista, incluindo o Vale do Paraíba, Itapeva, Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo, as máximas devem ficar entre 24°C e 28°C.

Nas demais regiões do estado, os termômetros podem alcançar entre 29°C e 32°C.

A previsão indica pouca nebulosidade e tempo firme durante a maior parte desta quinta-feira. A massa de ar frio e seco também deve provocar uma redução significativa da umidade relativa do ar durante a tarde.

Umidade pode ficar abaixo de 30%

Em algumas áreas do interior paulista, a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% durante a tarde. O índice é considerado baixo e pode aumentar o desconforto, principalmente em períodos prolongados de exposição ao ar seco.

A recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia e evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e menor umidade.

Para quem começou o dia no Vale do Paraíba, a tendência é de uma quinta-feira marcada pela diferença entre a manhã fria e uma tarde mais agradável, com presença de sol e temperaturas em elevação.

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