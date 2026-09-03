A quinta-feira (3) começou com frio e temperaturas baixas em cidades do Vale do Paraíba. A atuação de uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável em São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de previsão de chuva ao longo do dia.

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A menor temperatura registrada no estado foi em Campos do Jordão, onde os termômetros marcaram 5,3°C às 7h20, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).