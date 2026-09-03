03 de setembro de 2026
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FOGO

Incêndio destrói veículo durante a noite em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Bombeiros em ação na ocorrência de incêndio
Bombeiros em ação na ocorrência de incêndio

Um veículo pegou fogo na noite dessa quarta-feira (2) em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O incêndio foi registrado por volta das 21h15, na rua Henrique Dias, no bairro Aruan.

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A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o veículo em chamas e iniciou o combate ao incêndio.

Os bombeiros conseguiram controlar e extinguir o fogo com segurança. Após o trabalho, foram realizadas as medidas necessárias para eliminar possíveis riscos no local.

Com a situação controlada e a área considerada segura, a ocorrência ficou sob responsabilidade do policiamento de área.

Até o momento, não foram informadas as causas do incêndio e nem se houve feridos.

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