Um veículo pegou fogo na noite dessa quarta-feira (2) em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O incêndio foi registrado por volta das 21h15, na rua Henrique Dias, no bairro Aruan.
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A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o veículo em chamas e iniciou o combate ao incêndio.
Os bombeiros conseguiram controlar e extinguir o fogo com segurança. Após o trabalho, foram realizadas as medidas necessárias para eliminar possíveis riscos no local.
Com a situação controlada e a área considerada segura, a ocorrência ficou sob responsabilidade do policiamento de área.
Até o momento, não foram informadas as causas do incêndio e nem se houve feridos.