Um ônibus pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (2) na Rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, no Contorno Sul, na altura do km 28, no sentido Caraguatatuba.
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O veículo estava estacionado no acostamento, próximo ao desemboque do Túnel 302, quando foi atingido pelas chamas. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o ônibus já estava completamente tomado pelo fogo.
Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e conseguiram controlar as chamas. Após a extinção, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar uma nova propagação do fogo.
Ao final da ocorrência, o local foi deixado em condições de segurança. Não foram informadas, até o momento, as causas do incêndio. Não houve vítimas.