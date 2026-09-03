Um ônibus pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (2) na Rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, no Contorno Sul, na altura do km 28, no sentido Caraguatatuba.

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O veículo estava estacionado no acostamento, próximo ao desemboque do Túnel 302, quando foi atingido pelas chamas. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o ônibus já estava completamente tomado pelo fogo.