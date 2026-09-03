Uma ação da Polícia Militar na zona leste de São José dos Campos resultou em um policial ferido após o arremesso de pedras e uma enxada. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 de quarta-feira (2), durante patrulhamento pelo bairro Jardim São José 2, e também contou com a apreensão de uma motocicleta.
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No local, a equipe avistou uma motocicleta conduzida por uma pessoa sem capacete. Além disso, o veículo apresentava características semelhantes às de um modelo com queixa de furto.
Ao notar a aproximação da viatura, o condutor desrespeitou a ordem de parada. Durante o acompanhamento para interceptá-lo, moradores lançaram pedras e uma enxada contra a equipe policial.
Na rua Ayrton Senna da Silva, o motociclista abandonou o veículo e continuou a fuga a pé, sendo contido após reagir à abordagem e entrar em luta corporal com um dos policiais.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Após consulta, constatou-se que a motocicleta não apresentava restrição por furto ou roubo. O homem abordado informou que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que o veículo era emprestado.
Os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foi lavrado um termo por desobediência (artigo 330 do Código Penal). Concluídos os procedimentos cabíveis, o indivíduo foi liberado e a motocicleta foi recolhida ao pátio para as sanções administrativas.