Uma ação da Polícia Militar na zona leste de São José dos Campos resultou em um policial ferido após o arremesso de pedras e uma enxada. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 de quarta-feira (2), durante patrulhamento pelo bairro Jardim São José 2, e também contou com a apreensão de uma motocicleta.

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No local, a equipe avistou uma motocicleta conduzida por uma pessoa sem capacete. Além disso, o veículo apresentava características semelhantes às de um modelo com queixa de furto.