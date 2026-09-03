Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado nas imediações da Via Cambuí, no bairro Putim, na região sudeste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (3).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h21 para atender a ocorrência de trânsito. No local, as equipes constataram o capotamento de um veículo. Para o atendimento da ocorrência, foram empenhadas uma viatura de resgate e uma viatura auto bomba do Corpo de Bombeiros.