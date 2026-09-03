03 de setembro de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Colisão mobiliza bombeiros no Putim, em SJC; VEJA VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente no Putim, em São José dos Campos
Acidente no Putim, em São José dos Campos

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado nas imediações da Via Cambuí, no bairro Putim, na região sudeste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (3).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h21 para atender a ocorrência de trânsito. No local, as equipes constataram o capotamento de um veículo. Para o atendimento da ocorrência, foram empenhadas uma viatura de resgate e uma viatura auto bomba do Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo teria perdido o controle da direção e colidido contra um poste. O impacto atingiu a lateral dianteira do carro.

De acordo com os bombeiros, a vítima envolvida recusou atendimento médico prestado pelas equipes de emergência. Após a adoção das medidas de segurança, a ocorrência permaneceu sob responsabilidade das equipes de policiamento e dos agentes de trânsito.

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