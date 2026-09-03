Um motociclista foi preso em flagrante por uso de documentos falsos e posse de drogas, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na quarta-feira (2), por volta das 11h, durante patrulhamento policial no bairro Vila Industrial.

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Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), abordaram o suspeito em alta velocidade e com escapamento adulterado, na rua Dona Neli Santos Lopes. Durante a averiguação, duas porções de maconha foram encontradas dentro de uma bag de entregas.