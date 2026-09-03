Um carro furtado de uma residência em Guarulhos foi recuperado durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada às 12h de quarta-feira (2). A equipe recebeu informações de que o veículo estaria circulando pela região e, em diligências, localizou o automóvel.