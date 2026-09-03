03 de setembro de 2026
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FURTO

Carro furtado de residência em Guarulhos é recuperado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Carro furtado em Guarulhos foi localizado no Campo dos Alemães, em São José dos Campos
Carro furtado em Guarulhos foi localizado no Campo dos Alemães, em São José dos Campos

Um carro furtado de uma residência em Guarulhos foi recuperado durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada às 12h de quarta-feira (2). A equipe recebeu informações de que o veículo estaria circulando pela região e, em diligências, localizou o automóvel.

Durante a busca veicular, nada de ilícito foi encontrado. Porém, as partes envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes para as providências de Polícia Judiciária.

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