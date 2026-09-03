Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a companheira e se trancar dentro de uma residência com o enteado, de 7 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (2), com o acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
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No local, a polícia ouviu o relato da vítima, que havia sido atingida por um soco na boca.
Ao ser informado de que seria levado à delegacia, o suspeito tentou fugir e se trancou com o enteado de 7 anos, que é PCD (Pessoa com Deficiência). Diante da recusa em abrir a porta, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular pelo buraco da porta para conter o suspeito e algemá-lo.
Ele foi conduzido ao distrito policial para as medidas de Polícia Judiciária cabíveis.