Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a companheira e se trancar dentro de uma residência com o enteado, de 7 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (2), com o acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a polícia ouviu o relato da vítima, que havia sido atingida por um soco na boca.