03 de setembro de 2026
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EM UBATUBA

Homem se tranca com criança PCD após agredir mulher e é preso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a companheira e se trancar dentro de uma residência com o enteado, de 7 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (2), com o acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a polícia ouviu o relato da vítima, que havia sido atingida por um soco na boca.

Ao ser informado de que seria levado à delegacia, o suspeito tentou fugir e se trancou com o enteado de 7 anos, que é PCD (Pessoa com Deficiência). Diante da recusa em abrir a porta, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular pelo buraco da porta para conter o suspeito e algemá-lo.

Ele foi conduzido ao distrito policial para as medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

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