A Polícia Civil prendeu um homem e localizou 235 pés de maconha de diversas variedades em uma residência de alto padrão no bairro Cocaia, em Ilhabela. A descoberta ocorreu durante a Operação Jardim Oculto, realizada na quarta-feira (2), que cumpriu um mandado de busca e apreensão no local.

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No imóvel, foram encontradas estruturas para cultivo em ambiente controlado, equipadas com sistemas especiais de ventilação, iluminação, aquecimento e refrigeração.