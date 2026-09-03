03 de setembro de 2026
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ESTUFA COM 235 PÉS

VÍDEO: Homem é preso por jardim de maconha em mansão de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Casa de alto padrão escondia 235 mudas de maconha
Casa de alto padrão escondia 235 mudas de maconha

A Polícia Civil prendeu um homem e localizou 235 pés de maconha de diversas variedades em uma residência de alto padrão no bairro Cocaia, em Ilhabela. A descoberta ocorreu durante a Operação Jardim Oculto, realizada na quarta-feira (2), que cumpriu um mandado de busca e apreensão no local.

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No imóvel, foram encontradas estruturas para cultivo em ambiente controlado, equipadas com sistemas especiais de ventilação, iluminação, aquecimento e refrigeração.

Também foram localizadas mudas de diversas variedades, incluindo Tang e Gorilas, com preço estimado de R$ 70 por grama.

O suspeito é de origem norte-americana e nacionalidade brasileira. Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas, à disposição da Justiça.

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