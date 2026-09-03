O São José Basketball inicia os playoffs do Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quinta-feira (3), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, contra o Mogi das Cruzes. Na série melhor de três partidas, os mogianos têm melhor campanha e, por isso, podem fazer até dois jogos em casa, se houver necessidade.

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Até por conta disso, a equipe da região sabe que é fundamental vencer em casa logo mais para jogar a pressão sobre o Mogi. Se vencer logo mais, terá que ganhar apenas um dos dois próximos jogos para avançar. E, se perder, terá que ir a Mogi das Cruzes por duas vitórias.