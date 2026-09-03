O São José Basketball inicia os playoffs do Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quinta-feira (3), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, contra o Mogi das Cruzes. Na série melhor de três partidas, os mogianos têm melhor campanha e, por isso, podem fazer até dois jogos em casa, se houver necessidade.
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Até por conta disso, a equipe da região sabe que é fundamental vencer em casa logo mais para jogar a pressão sobre o Mogi. Se vencer logo mais, terá que ganhar apenas um dos dois próximos jogos para avançar. E, se perder, terá que ir a Mogi das Cruzes por duas vitórias.
Assim, os comandados do técnico Cris Ahmed também apostam na força da torcida no Caldeirão para empurrar o time a essa vitória contra o rival regional. Na primeira fase, ainda cheio de desfalques, o São José perdeu por larga contagem: 101 a 67.
No entanto, a equipe joseense já passou a contar com o norte-americano Thompson, que ainda não havia estreado por questões burocráticas. E, neste jogo contra o Mogi, terá também outro atleta dos Estados Unidos, o armador Manny Payton, importante reforço para o time.
Na primeira fase, o São José ficou em sexto lugar na classificação, enquanto o Mogi ficou em terceiro. Agora, os times seguem na disputa por uma vaga na semifinal. A última vez que os joseenses conquistaram o título estadual foi em 2015, justamente contra os mogianos e sob comando de Cris Ahmed.
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Próximos jogos
O segundo jogo da série melhor de três acontece na outra quarta-feira, dia 9, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Caso haja a necessidade do terceiro confronto, o mesmo acontecerá no dia 12, sábado, a partir das 18h, também na cidade da Grande São Paulo.