O Outback Steakhouse entrou em uma nova fase de relacionamento com os clientes no Brasil. A rede de restaurantes lançou um aplicativo próprio e o Clube Outback, programa de benefícios que utiliza dados de consumo e inteligência artificial para oferecer vantagens personalizadas aos consumidores.

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A novidade foi apresentada pela marca em São Paulo e reúne pedidos feitos pelo aplicativo, compras para retirada e o consumo realizado nos restaurantes em uma mesma plataforma. A proposta é utilizar o histórico de cada cliente para identificar preferências e criar ofertas de acordo com seus hábitos.

Aplicativo supera 100 mil cadastros