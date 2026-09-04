O Outback Steakhouse entrou em uma nova fase de relacionamento com os clientes no Brasil. A rede de restaurantes lançou um aplicativo próprio e o Clube Outback, programa de benefícios que utiliza dados de consumo e inteligência artificial para oferecer vantagens personalizadas aos consumidores.
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A novidade foi apresentada pela marca em São Paulo e reúne pedidos feitos pelo aplicativo, compras para retirada e o consumo realizado nos restaurantes em uma mesma plataforma. A proposta é utilizar o histórico de cada cliente para identificar preferências e criar ofertas de acordo com seus hábitos.
Aplicativo supera 100 mil cadastros
Os primeiros resultados do Meu Outback chamaram a atenção da empresa. No primeiro mês de funcionamento, o aplicativo ficou entre os cinco mais baixados da categoria de comida na App Store e ultrapassou 100 mil membros cadastrados.
Segundo o Outback, o número de cadastros ficou 48% acima da meta estabelecida inicialmente. As vendas realizadas pelo aplicativo também superaram em 4,4 vezes a expectativa da marca.
Outro destaque foi o valor médio das compras. O ticket médio pelo aplicativo ficou 31% maior do que o registrado em outras plataformas. Durante os dias de jogos da seleção brasileira no principal torneio de futebol do ano, as vendas pelo novo app chegaram a quase três vezes o volume habitual.
Clube Outback vai além de descontos
O novo programa de relacionamento não funciona apenas como uma plataforma de cupons. A proposta do Clube Outback é criar diferentes níveis de relacionamento com os consumidores, liberando novos benefícios conforme a frequência de interação com a marca.
Entre as vantagens estão cupons personalizados, menus exclusivos, produtos gratuitos, brindes colecionáveis, prioridade em serviços e experiências especiais.
A tecnologia utilizada pela empresa analisa informações como frequência de pedidos, visitas aos restaurantes e preferências de consumo. Com esses dados, a marca pretende substituir ofertas genéricas por benefícios mais direcionados ao perfil de cada cliente.
“Somos uma marca baseada em hospitalidade e no relacionamento próximo com nossos clientes. Agora, damos um novo passo ao colocar os dados a serviço dessa missão”, afirmou Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo responsável pelo Outback no Brasil.
Cliente pode acumular pontos no restaurante
O programa também está integrado às experiências presenciais. Quem consumir em uma unidade do Outback pode informar o CPF no momento do pagamento para que a compra seja registrada no histórico do cliente.
Os pedidos para retirada também entram no mesmo sistema. Dessa forma, diferentes formas de consumo passam a contribuir para a evolução do participante dentro do programa.
Ao entrar no Clube Outback, o consumidor começa no nível Explorer. Depois, conforme aumenta sua interação com a marca, pode avançar para as categorias Adventurer e Outbacker.
A mudança de nível libera novos benefícios, que podem incluir prioridade na fila, acesso a menus especiais, itens gratuitos e produtos colecionáveis.
Meu Outback está disponível para download
O aplicativo Meu Outback pode ser baixado gratuitamente em celulares com sistemas Android e iOS.
A plataforma concentra o Clube Outback e permite que o consumidor acompanhe sua relação com a marca, além de receber benefícios de acordo com seu perfil e histórico de consumo.
A iniciativa faz parte da estratégia do Outback de ampliar o uso de tecnologia e dados sem deixar de lado um dos principais pilares da marca: a experiência de atendimento e a chamada hospitalidade.