04 de setembro de 2026
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ANDRÉ AQUINO

Outback lança aplicativo e novo clube de benefícios no Brasil

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Outback lança aplicativo e novo clube de benefícios no Brasil
Outback lança aplicativo e novo clube de benefícios no Brasil

Outback Steakhouse entrou em uma nova fase de relacionamento com os clientes no Brasil. A rede de restaurantes lançou um aplicativo próprio e o Clube Outback, programa de benefícios que utiliza dados de consumo e inteligência artificial para oferecer vantagens personalizadas aos consumidores.

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A novidade foi apresentada pela marca em São Paulo e reúne pedidos feitos pelo aplicativo, compras para retirada e o consumo realizado nos restaurantes em uma mesma plataforma. A proposta é utilizar o histórico de cada cliente para identificar preferências e criar ofertas de acordo com seus hábitos.

Aplicativo supera 100 mil cadastros

Os primeiros resultados do Meu Outback chamaram a atenção da empresa. No primeiro mês de funcionamento, o aplicativo ficou entre os cinco mais baixados da categoria de comida na App Store e ultrapassou 100 mil membros cadastrados.

Segundo o Outback, o número de cadastros ficou 48% acima da meta estabelecida inicialmente. As vendas realizadas pelo aplicativo também superaram em 4,4 vezes a expectativa da marca.

Outro destaque foi o valor médio das compras. O ticket médio pelo aplicativo ficou 31% maior do que o registrado em outras plataformas. Durante os dias de jogos da seleção brasileira no principal torneio de futebol do ano, as vendas pelo novo app chegaram a quase três vezes o volume habitual.

Clube Outback vai além de descontos

O novo programa de relacionamento não funciona apenas como uma plataforma de cupons. A proposta do Clube Outback é criar diferentes níveis de relacionamento com os consumidores, liberando novos benefícios conforme a frequência de interação com a marca.

Entre as vantagens estão cupons personalizados, menus exclusivos, produtos gratuitos, brindes colecionáveis, prioridade em serviços e experiências especiais.

A tecnologia utilizada pela empresa analisa informações como frequência de pedidos, visitas aos restaurantes e preferências de consumo. Com esses dados, a marca pretende substituir ofertas genéricas por benefícios mais direcionados ao perfil de cada cliente.

“Somos uma marca baseada em hospitalidade e no relacionamento próximo com nossos clientes. Agora, damos um novo passo ao colocar os dados a serviço dessa missão”, afirmou Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, grupo responsável pelo Outback no Brasil.

Cliente pode acumular pontos no restaurante

O programa também está integrado às experiências presenciais. Quem consumir em uma unidade do Outback pode informar o CPF no momento do pagamento para que a compra seja registrada no histórico do cliente.

Os pedidos para retirada também entram no mesmo sistema. Dessa forma, diferentes formas de consumo passam a contribuir para a evolução do participante dentro do programa.

Ao entrar no Clube Outback, o consumidor começa no nível Explorer. Depois, conforme aumenta sua interação com a marca, pode avançar para as categorias Adventurer e Outbacker.

A mudança de nível libera novos benefícios, que podem incluir prioridade na fila, acesso a menus especiais, itens gratuitos e produtos colecionáveis.

Meu Outback está disponível para download

O aplicativo Meu Outback pode ser baixado gratuitamente em celulares com sistemas Android e iOS.

A plataforma concentra o Clube Outback e permite que o consumidor acompanhe sua relação com a marca, além de receber benefícios de acordo com seu perfil e histórico de consumo.

A iniciativa faz parte da estratégia do Outback de ampliar o uso de tecnologia e dados sem deixar de lado um dos principais pilares da marca: a experiência de atendimento e a chamada hospitalidade.

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