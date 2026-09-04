04 de setembro de 2026
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ANTONIA MARIA

Comunidade Laces

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotos: Matheus Barros
Comunidade Laces
Comunidade Laces

A Comunidade Laces reuniu 30 convidadas para mais uma de suas experiências na programação no Laces Campinas, no Shopping Iguatemi. Com o tema “One Step on Braid”, a manhã teve inspiração no universo de Rapunzel e ganhou um dress code marrom, seguido por tranças enfeitadas com flores.

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Entre um brinde com Glori, o pré-tratamento capilar SSoro e o penteado primaveril, as convidadas também desfrutaram de uma aula de yoga ritmada conduzida por Mel Oliveira, que misturou movimentos de yoga e dança. O encontro, realizado domingo(30/08), terminou com brunch do Maria Antonieta.

A ação teve curadoria da influencer Helena Pucci e apoio da Six Academia e da Eurobike BMW. Saiba mais pelo Instagram @lacescampinas

Helena Pucci, curadora e anfitriã da experiência
Helena Pucci, curadora e anfitriã da experiência
Mel Oliveira, Dj e professora de yoga
Mel Oliveira, Dj e professora de yoga
Fernanda Simões, Helena Pucci e Júlia Prado
Fernanda Simões, Helena Pucci e Júlia Prado
Gabriella Porto
Gabriella Porto
Ana Raboni
Ana Raboni
Helena Pucci e Letícia Vieira
Helena Pucci e Letícia Vieira
Patrícia Schettino, Helena Pucci e Alana Marinho
Patrícia Schettino, Helena Pucci e Alana Marinho
Bárbara Scandiuzzi
Bárbara Scandiuzzi
Karol Casagrande
Karol Casagrande
Mariane Paiva
Mariane Paiva
Catarina de Paula Santos Bellino
Catarina de Paula Santos Bellino
Day Nascimento e Luiza Bispo
Day Nascimento e Luiza Bispo
Michelle Machado
Michelle Machado

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