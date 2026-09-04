A Comunidade Laces reuniu 30 convidadas para mais uma de suas experiências na programação no Laces Campinas, no Shopping Iguatemi. Com o tema “One Step on Braid”, a manhã teve inspiração no universo de Rapunzel e ganhou um dress code marrom, seguido por tranças enfeitadas com flores.

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Entre um brinde com Glori, o pré-tratamento capilar SSoro e o penteado primaveril, as convidadas também desfrutaram de uma aula de yoga ritmada conduzida por Mel Oliveira, que misturou movimentos de yoga e dança. O encontro, realizado domingo(30/08), terminou com brunch do Maria Antonieta.