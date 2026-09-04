Pense comigo: uma frase sem pontuação pode até fazer sentido, mas dependendo de onde você coloca uma vírgula, um ponto ou uma exclamação, ela muda completamente a leitura. E se a gente começar a enxergar nossas roupas e acessórios da mesma forma?

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Você pode vestir uma camisa branca e uma calça jeans - uma frase pronta. Funciona. Se comunica. É básico, versátil, atemporal e tem seu enorme valor. Mas coloque um cinto interessante, um brinco poderoso, uma bolsa estruturada, óculos de personalidade ou um lenço amarrado de um jeito inesperado...a roupa continua praticamente a mesma, mas a percepção, a comunicação e o tom mudaram.