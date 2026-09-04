Pense comigo: uma frase sem pontuação pode até fazer sentido, mas dependendo de onde você coloca uma vírgula, um ponto ou uma exclamação, ela muda completamente a leitura. E se a gente começar a enxergar nossas roupas e acessórios da mesma forma?
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Você pode vestir uma camisa branca e uma calça jeans - uma frase pronta. Funciona. Se comunica. É básico, versátil, atemporal e tem seu enorme valor. Mas coloque um cinto interessante, um brinco poderoso, uma bolsa estruturada, óculos de personalidade ou um lenço amarrado de um jeito inesperado...a roupa continua praticamente a mesma, mas a percepção, a comunicação e o tom mudaram.
Os acessórios têm uma capacidade quase mágica de transformar uma produção sem necessariamente exigir que você compre uma roupa nova.
E aqui já deixo uma provocação: talvez você não esteja precisando de mais roupas. Talvez esteja precisando de mais repertório para usar as que já tem e os acessórios são uma ótima ferramenta para isso.
É ele que pode levar aquele vestido do almoço ao jantar. A camisa básica do “vesti a primeira que vi” para o “eu pensei nessa produção”. O jeans de todos os dias para um look com personalidade.
E não estou falando de sair por aí colocando tudo ao mesmo tempo, aliás, esse é um dos maiores enganos quando falamos de acessórios: achar que para transformar um look precisamos exagerar.Não.Às vezes, uma única escolha muda tudo.
Um maxi brinco pode trazer presença para uma produção minimalista. Um colar pode direcionar o olhar para o rosto. Um cinto pode mudar a proporção de uma roupa. Uma bolsa colorida pode ser o ponto de interesse de um look neutro. Um sapato diferente pode transformar completamente a leitura de uma combinação.
Mas tem um outro detalhe quando falo de acessórios que eu poderia colocar em um pedestal: eles comunicam personalidade.
Imagine duas mulheres usando exatamente a mesma camisa branca e a mesma calça jeans - uma coloca um scarpin, uma bolsa estruturada e um relógio clássico, a outra escolhe um tênis, brincos esculturais e uma bolsa colorida.A roupa-base é praticamente a mesma, mas você provavelmente construiria uma percepção completamente diferente sobre cada uma delas – e é aí que mora o poder do acessório.
Ele não está apenas completando a roupa, está contando alguma coisa sobre quem está usando – aliás detalhe importante para o momento que vivemos. Quem lembra que no começo do ano em uma das minhas colunas falei que 2026 seria o ano da personalidade, da assinatura de estilo?
É comum durante a consultoria de imagem eu escutar o famoso “tenho um armário cheio, mas parece que estou sempre usando a mesma coisa.” – de cara peço para conhecer os acessórios dessa cliente e não é surpresa quando descubro que muitas vezes nem a vista estão. (vale lembrar daquela regrinha do marketing que serve para o nosso guarda-roupa, o que não é visto, não é lembrado)
Os acessórios podem ser a vírgula, o ponto final, a exclamação e até aquele ponto de interrogação que faz alguém olhar duas vezes. Pode estar nos acessórios o seu borogodó, o humor ou a polemica do dia, pode estar nos acessórios o degrau a cima ou abaixo da formalidade do visual.
“Mas Fran como escolher os meus acessórios?” você pode estar se perguntando.
Eu gosto de pensar muito na intenção. Por exemplo, um brinco de impacto pode ter mais força no seu estilo do que uma bolsa caríssima que não representa nada. Um lenço pode multiplicar possibilidades, um cinto pode servir de acabamento para o visual, mas também transformar a modelagem, as proporções de vestidos, camisas e blazers.
Por isso, quando você estiver diante do espelho e pensar que sua roupa está “sem graça”, antes de trocar tudo, que tal experimentar acrescentar ou mudar a pontuação?
Troque o brinco, acrescente um colar, coloque um cinto, mude o sapato, amarre um lenço, se apaixone pelos broches (aliás eu já estou in love), experimente uma bolsa diferente, coloque aqueles óculos que você sempre acha “ousado demais”.
E... observe, não apenas a roupa - observe você. Está mais interessante? Mais segura? Mais atual? Com mais presença?
Uma das coisas que mais gosto na moda é perceber como pequenos elementos podem provocar grandes mudanças na nossa percepção.
O básico tem seu valor, sim. Eu jamais seria contra uma boa camisa branca, uma calça de alfaiataria, um jeans perfeito ou uma camiseta bem cortada.
O problema começa quando confundimos básico com ausência de personalidade, com sem perceber, ir se apagando.
A verdade é que você pode construir uma imagem inteira a partir de peças simples, básicas, mas os acessórios são, muitas vezes, aquilo que faz essa simplicidade deixar de ser sem importância.
Então, da próxima vez que olhar para o seu armário pensando “eu não tenho nada para vestir”, faça uma pausa e abra a gaveta dos acessórios.Talvez a roupa não esteja faltando, talvez esteja faltando pontuação.