A Polícia Civil prendeu novamente um homem de 35 anos investigado por tentativa de feminicídio qualificado e vicaricídio. Ele é suspeito de atirar contra uma mulher de 34 anos e o filho dela, de 19, durante um ataque ocorrido em agosto.

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O crime aconteceu no dia 10 de agosto, no bairro Botucaraí, em Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul. A mulher foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo em diferentes partes do corpo, incluindo a região do pescoço. O filho dela também foi alvo dos tiros, mas não chegou a ser atingido.

Suspeito fugiu após os disparos