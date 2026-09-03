A Polícia Civil prendeu novamente um homem de 35 anos investigado por tentativa de feminicídio qualificado e vicaricídio. Ele é suspeito de atirar contra uma mulher de 34 anos e o filho dela, de 19, durante um ataque ocorrido em agosto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu no dia 10 de agosto, no bairro Botucaraí, em Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul. A mulher foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo em diferentes partes do corpo, incluindo a região do pescoço. O filho dela também foi alvo dos tiros, mas não chegou a ser atingido.
Suspeito fugiu após os disparos
Depois do ataque, o investigado fugiu do local. Ele foi localizado e preso em flagrante no município de Ernestina durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar.
Na ocasião, os agentes apreenderam uma arma de fogo que teria sido utilizada no crime, além do veículo usado pelo suspeito durante a fuga.
Posteriormente, a prisão preventiva foi revogada pela Justiça de primeira instância. Com isso, o investigado deixou a prisão e passou a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico.
Tribunal determina nova prisão preventiva
O Ministério Público recorreu da decisão e solicitou a suspensão dos efeitos da ordem que havia permitido a liberdade do investigado.
Ao analisar o recurso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou novamente a prisão preventiva do homem.
Com a nova ordem judicial, policiais civis cumpriram a prisão na segunda-feira. Após os procedimentos legais, o investigado foi levado ao Presídio Estadual de Soledade, onde permanece à disposição da Justiça.
Inquérito foi concluído
A investigação policial sobre o ataque já foi encerrada e encaminhada ao Poder Judiciário. O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio qualificado e vicaricídio. O caso agora segue para as próximas etapas do processo judicial.