Uma mulher de 59 anos morreu na noite desta terça-feira (2), dias após passar por uma endoscopia em uma clínica particular e sofrer duas paradas cardiorrespiratórias. A família questiona as circunstâncias do atendimento e busca respostas sobre o que aconteceu durante e após o procedimento.

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Miranir de Souza Dias, moradora do Distrito Federal, realizou o exame no sábado (29), na clínica Endocorp, em Planaltina. Segundo familiares, ela tinha histórico de hipertensão e fazia exames de rotina. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina como suspeita de negligência médica.

Família afirma que paciente saiu da clínica passando mal