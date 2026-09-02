Três pessoas morreram após uma colisão entre um Fiat Siena e uma Chevrolet S-10 na tarde desta quarta-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 12h50, no km 139 da MGC-369. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes de emergência.

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A batida ocorreu em Campos Gerais, no Sul de Minas Gerais, e envolveu uma colisão transversal entre os dois veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Siena transportava quatro pessoas. Os ocupantes ficaram presos às ferragens após o impacto.

Motorista do Siena ficou em estado grave