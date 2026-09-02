02 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Acidente frontal entre picape e carro deixa três mortos

Por Da Redação | Campos Gerais (MG
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corpo de Bombeiros
Acidente frontal entre picape e carro deixa três mortos
Acidente frontal entre picape e carro deixa três mortos

Três pessoas morreram após uma colisão entre um Fiat Siena e uma Chevrolet S-10 na tarde desta quarta-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 12h50, no km 139 da MGC-369. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A batida ocorreu em Campos Gerais, no Sul de Minas Gerais, e envolveu uma colisão transversal entre os dois veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Siena transportava quatro pessoas. Os ocupantes ficaram presos às ferragens após o impacto.

Motorista do Siena ficou em estado grave

O motorista do Fiat Siena foi encontrado em estado grave pelas equipes de resgate. Durante o atendimento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para um hospital de Campos Gerais. Os outros três ocupantes do Siena não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Os corpos permaneceram presos à estrutura do automóvel até a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Motorista da S-10 ficou ferido

O motorista da Chevrolet S-10 estava consciente e orientado quando os bombeiros chegaram. Ele apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado para atendimento médico.

A caminhonete seguia no sentido de Boa Esperança para Campos Gerais quando ocorreu a colisão.

O atendimento mobilizou duas guarnições do Pelotão de Alfenas e o Arcanjo 14, aeronave do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu e da concessionária EPR Vias do Café também participaram da ocorrência.

Perícia vai investigar as causas do acidente

De acordo com as informações preliminares, a S-10 trafegava no sentido crescente da MGC-369, entre Boa Esperança e Campos Gerais, quando o Siena teria sido encontrado rodando sobre a pista no sentido contrário.

A dinâmica, porém, ainda será analisada pela Polícia Civil, que acionou a perícia para identificar as circunstâncias e as possíveis causas da colisão.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os bombeiros realizaram o desencarceramento e a retirada dos corpos do Siena.

Rodovia ficou parcialmente interditada

A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar na sinalização.

Durante o atendimento, o trânsito precisou operar em meia pista, com controle realizado pela concessionária responsável pelo trecho.

Após a liberação da área e a retirada dos veículos e das vítimas, o tráfego foi normalizado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários