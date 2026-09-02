Três pessoas morreram após uma colisão entre um Fiat Siena e uma Chevrolet S-10 na tarde desta quarta-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 12h50, no km 139 da MGC-369. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes de emergência.
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A batida ocorreu em Campos Gerais, no Sul de Minas Gerais, e envolveu uma colisão transversal entre os dois veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Siena transportava quatro pessoas. Os ocupantes ficaram presos às ferragens após o impacto.
Motorista do Siena ficou em estado grave
O motorista do Fiat Siena foi encontrado em estado grave pelas equipes de resgate. Durante o atendimento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado.
Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para um hospital de Campos Gerais. Os outros três ocupantes do Siena não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.
Os corpos permaneceram presos à estrutura do automóvel até a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil.
Motorista da S-10 ficou ferido
O motorista da Chevrolet S-10 estava consciente e orientado quando os bombeiros chegaram. Ele apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado para atendimento médico.
A caminhonete seguia no sentido de Boa Esperança para Campos Gerais quando ocorreu a colisão.
O atendimento mobilizou duas guarnições do Pelotão de Alfenas e o Arcanjo 14, aeronave do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu e da concessionária EPR Vias do Café também participaram da ocorrência.
Perícia vai investigar as causas do acidente
De acordo com as informações preliminares, a S-10 trafegava no sentido crescente da MGC-369, entre Boa Esperança e Campos Gerais, quando o Siena teria sido encontrado rodando sobre a pista no sentido contrário.
A dinâmica, porém, ainda será analisada pela Polícia Civil, que acionou a perícia para identificar as circunstâncias e as possíveis causas da colisão.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, os bombeiros realizaram o desencarceramento e a retirada dos corpos do Siena.
Rodovia ficou parcialmente interditada
A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar na sinalização.
Durante o atendimento, o trânsito precisou operar em meia pista, com controle realizado pela concessionária responsável pelo trecho.
Após a liberação da área e a retirada dos veículos e das vítimas, o tráfego foi normalizado.