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FEMINICÍDIO

Mulher de 27 anos é morta a tiros dentro de salão de beleza

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mulher de 27 anos é morta a tiros dentro de salão de beleza
Mulher de 27 anos é morta a tiros dentro de salão de beleza

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros dentro de um salão de beleza na tarde desta terça-feira (1º), por volta das 15h15. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e um deles entrou no local e efetuou os disparos. Ninguém foi preso até o momento.

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O crime aconteceu no bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). A vítima foi identificada como Elaine Rodrigues Senna, que trabalhava no estabelecimento como designer de cílios. Ela estava sozinha no momento do ataque e morreu ainda no local.

Criminoso entrou no salão e atirou

De acordo com relatos registrados no boletim de ocorrência, testemunhas disseram que dois homens chegaram ao salão em uma motocicleta, possivelmente de cor vermelha.

O homem que estava na garupa desceu do veículo, entrou no estabelecimento e disparou três vezes contra a região do crânio de Elaine. Na sequência, os suspeitos fugiram.

O celular da vítima também pode ter sido levado durante a ação, segundo o registro policial.

Polícia apura possível motivação

Uma testemunha que trabalhava com Elaine relatou à polícia que a vítima havia comentado recentemente que teria pegado dinheiro com um agiota. Ela, porém, não teria informado quem seria a pessoa envolvida.

Outra testemunha contou que Elaine tinha uma cliente agendada para as 15h desta terça-feira, pouco antes do horário do crime. A cliente, no entanto, não teria comparecido ao salão.

As informações são consideradas pela investigação, mas ainda não há confirmação de que tenham relação com a motivação do homicídio.

Polícia Civil investiga o crime

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que investiga as circunstâncias, a autoria e a motivação do assassinato.

A perícia esteve no salão de beleza para realizar os levantamentos técnicos e recolher vestígios que poderão auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

O corpo de Elaine foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR). Após os exames, foi liberado aos familiares.

Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. A investigação continua para esclarecer quem ordenou e quem executou o ataque contra a designer de cílios.

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