Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros dentro de um salão de beleza na tarde desta terça-feira (1º), por volta das 15h15. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e um deles entrou no local e efetuou os disparos. Ninguém foi preso até o momento.

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O crime aconteceu no bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). A vítima foi identificada como Elaine Rodrigues Senna, que trabalhava no estabelecimento como designer de cílios. Ela estava sozinha no momento do ataque e morreu ainda no local.

Criminoso entrou no salão e atirou