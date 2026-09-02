02 de setembro de 2026
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CRIME

Padrasto é preso suspeito de matar enteada de 1 ano

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Marcos Manuel Nogueira da Silva
Marcos Manuel Nogueira da Silva

Um homem foi preso suspeito de matar a enteada de 1 ano e três meses na noite desta terça-feira (1º). A criança chegou desacordada a uma unidade de saúde e apresentava um afundamento no crânio, além de outras lesões. A Polícia Civil também solicitou exames para investigar uma possível ocorrência de abuso sexual.

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O caso aconteceu em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O suspeito, identificado como Marcos Manuel Nogueira da Silva, deverá responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo as informações levantadas pela investigação, ele teria agredido a menina após se irritar com o choro dela.

Criança foi levada desacordada à UPA

Segundo a Guarda Civil Municipal, funcionários da UPA de Pirituba acionaram as autoridades após a chegada da criança em estado grave.

Inicialmente, a informação repassada era de que a menina teria sofrido uma queda de aproximadamente dois metros de altura. No entanto, os exames realizados na unidade de saúde identificaram outras lesões que levantaram suspeitas sobre a versão apresentada.

A criança apresentava afundamento craniano e hematomas na região do abdômen. Os médicos também identificaram sinais que levaram à solicitação de exames para apurar uma possível violência sexual.

Padrasto teria ficado responsável pela criança

Conforme o relato prestado pela mãe à polícia, ela deixou a filha sob os cuidados do suspeito porque precisava sair para trabalhar.

A menina chegou à UPA acompanhada da mãe e de um homem. Segundo os agentes, o homem deixou a unidade alegando que iria buscar roupas.

Posteriormente, o suspeito foi localizado em casa. Vizinhos conseguiram mantê-lo no local até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão.

Mãe foi ouvida e liberada

A mãe da criança também foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Após ser ouvida pelas autoridades, ela foi liberada.

A investigação deverá esclarecer o que aconteceu antes de a menina ser levada para a unidade de saúde e qual foi a participação de cada pessoa envolvida.

Suspeito já foi condenado por tráfico

Segundo as informações divulgadas no caso, Marcos Manuel Nogueira da Silva já havia sido condenado por tráfico de drogas.

A Polícia Civil agora reúne provas para esclarecer a morte da criança e as circunstâncias das lesões encontradas durante o atendimento médico.

O homem permanece preso e deverá responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Os exames solicitados pela polícia também serão utilizados para confirmar ou descartar a suspeita de abuso sexual.

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