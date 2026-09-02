Um homem foi preso suspeito de matar a enteada de 1 ano e três meses na noite desta terça-feira (1º). A criança chegou desacordada a uma unidade de saúde e apresentava um afundamento no crânio, além de outras lesões. A Polícia Civil também solicitou exames para investigar uma possível ocorrência de abuso sexual.

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O caso aconteceu em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O suspeito, identificado como Marcos Manuel Nogueira da Silva, deverá responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo as informações levantadas pela investigação, ele teria agredido a menina após se irritar com o choro dela.

Criança foi levada desacordada à UPA