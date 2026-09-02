Um homem foi preso suspeito de matar a enteada de 1 ano e três meses na noite desta terça-feira (1º). A criança chegou desacordada a uma unidade de saúde e apresentava um afundamento no crânio, além de outras lesões. A Polícia Civil também solicitou exames para investigar uma possível ocorrência de abuso sexual.
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O caso aconteceu em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O suspeito, identificado como Marcos Manuel Nogueira da Silva, deverá responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo as informações levantadas pela investigação, ele teria agredido a menina após se irritar com o choro dela.
Criança foi levada desacordada à UPA
Segundo a Guarda Civil Municipal, funcionários da UPA de Pirituba acionaram as autoridades após a chegada da criança em estado grave.
Inicialmente, a informação repassada era de que a menina teria sofrido uma queda de aproximadamente dois metros de altura. No entanto, os exames realizados na unidade de saúde identificaram outras lesões que levantaram suspeitas sobre a versão apresentada.
A criança apresentava afundamento craniano e hematomas na região do abdômen. Os médicos também identificaram sinais que levaram à solicitação de exames para apurar uma possível violência sexual.
Padrasto teria ficado responsável pela criança
Conforme o relato prestado pela mãe à polícia, ela deixou a filha sob os cuidados do suspeito porque precisava sair para trabalhar.
A menina chegou à UPA acompanhada da mãe e de um homem. Segundo os agentes, o homem deixou a unidade alegando que iria buscar roupas.
Posteriormente, o suspeito foi localizado em casa. Vizinhos conseguiram mantê-lo no local até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão.
Mãe foi ouvida e liberada
A mãe da criança também foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Após ser ouvida pelas autoridades, ela foi liberada.
A investigação deverá esclarecer o que aconteceu antes de a menina ser levada para a unidade de saúde e qual foi a participação de cada pessoa envolvida.
Suspeito já foi condenado por tráfico
Segundo as informações divulgadas no caso, Marcos Manuel Nogueira da Silva já havia sido condenado por tráfico de drogas.
A Polícia Civil agora reúne provas para esclarecer a morte da criança e as circunstâncias das lesões encontradas durante o atendimento médico.
O homem permanece preso e deverá responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Os exames solicitados pela polícia também serão utilizados para confirmar ou descartar a suspeita de abuso sexual.