A Polícia Civil investiga a morte de Marcila de Souza Carvalho, de 35 anos, encontrada morta dentro de casa na manhã de segunda-feira (31). O ex-companheiro da vítima, de 25 anos, é apontado como suspeito e teria enviado um áudio no qual acusa outro homem de ter cometido o crime.

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O caso aconteceu na zona leste de São Paulo, na Rua da Goiabeira Serrana, região do Jardim São Martinho. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados após a localização da mulher caída dentro da residência. Uma equipe do Samu foi chamada e constatou a morte no local.

Ex-companheiro acusa outro homem