A Polícia Civil investiga a morte de Marcila de Souza Carvalho, de 35 anos, encontrada morta dentro de casa na manhã de segunda-feira (31). O ex-companheiro da vítima, de 25 anos, é apontado como suspeito e teria enviado um áudio no qual acusa outro homem de ter cometido o crime.
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O caso aconteceu na zona leste de São Paulo, na Rua da Goiabeira Serrana, região do Jardim São Martinho. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados após a localização da mulher caída dentro da residência. Uma equipe do Samu foi chamada e constatou a morte no local.
Ex-companheiro acusa outro homem
Após a morte de Marcila, o ex-companheiro teria gravado e enviado um áudio no qual afirma que outro homem seria responsável pelo crime. Segundo as informações preliminares, a gravação foi encaminhada ao pai das duas filhas da vítima.
No áudio, o homem afirma que Marcila estaria se relacionando com outro indivíduo e menciona a existência de possíveis imagens que poderiam ajudar na investigação.
A acusação feita na gravação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. Os investigadores realizam diligências para esclarecer a autoria e a dinâmica da morte.
Caso é investigado como feminicídio
A ocorrência foi registrada como feminicídio no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista). A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte e busca reunir elementos que permitam identificar o responsável pelo crime.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a participação do ex-companheiro ou sobre a identidade do homem citado por ele no áudio.
Família busca recursos para traslado
Após a morte, amigos e familiares de Marcila organizaram uma campanha de arrecadação pela internet para levantar recursos destinados ao traslado do corpo.
A vítima era natural do Ceará e deixou duas filhas. Familiares e pessoas próximas mobilizaram a campanha para viabilizar o transporte do corpo.
As investigações continuam, e novas diligências deverão ser realizadas pela Polícia Civil para esclarecer o caso.