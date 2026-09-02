Um estudante de 14 anos denunciou um professor de História por racismo após, segundo o adolescente, ter sido chamado de “neguinho” durante uma aula. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira (1º) em uma escola particular, e a família do aluno procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

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O caso aconteceu no Colégio Objetivo, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. De acordo com o relato do adolescente, o professor escrevia na lousa quando percebeu que alguns estudantes conversavam e não copiavam o conteúdo. O docente teria então repreendido a turma e elevado o tom de voz.