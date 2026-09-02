Um estudante de 14 anos denunciou um professor de História por racismo após, segundo o adolescente, ter sido chamado de “neguinho” durante uma aula. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira (1º) em uma escola particular, e a família do aluno procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência.
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O caso aconteceu no Colégio Objetivo, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. De acordo com o relato do adolescente, o professor escrevia na lousa quando percebeu que alguns estudantes conversavam e não copiavam o conteúdo. O docente teria então repreendido a turma e elevado o tom de voz.
Segundo o estudante, em determinado momento, o professor se posicionou à frente dele e perguntou: “E aí, neguinho, você não tem caderno para escrever?”
Adolescente contou o episódio ao pai
O aluno, que estuda na instituição há oito anos, relatou o ocorrido ao pai depois de deixar a escola. Durante o intervalo, colegas também teriam demonstrado indignação com a situação e comentado o episódio pelos corredores da unidade.
Após ouvir o relato do filho, o pai procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência.
Caso foi registrado como racismo
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial (Tatuapé) e o caso foi classificado como crime de racismo.
A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias do episódio e reunir informações que possam ajudar na apuração da denúncia.
Colégio ainda não se manifestou
O colégio foi procurado para apresentar sua versão sobre o episódio, mas não havia se manifestado até o momento da publicação desta reportagem.
O espaço permanece aberto para que a instituição apresente esclarecimentos sobre a denúncia e as providências eventualmente adotadas após o caso.