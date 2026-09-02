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PRECONCEITO

'Neguinho': aluno de 14 anos denuncia professor por racismo

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
'Neguinho': aluno de 14 anos denuncia professor por racismo
'Neguinho': aluno de 14 anos denuncia professor por racismo

Um estudante de 14 anos denunciou um professor de História por racismo após, segundo o adolescente, ter sido chamado de “neguinho” durante uma aula. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira (1º) em uma escola particular, e a família do aluno procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

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O caso aconteceu no Colégio Objetivo, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. De acordo com o relato do adolescente, o professor escrevia na lousa quando percebeu que alguns estudantes conversavam e não copiavam o conteúdo. O docente teria então repreendido a turma e elevado o tom de voz.

Segundo o estudante, em determinado momento, o professor se posicionou à frente dele e perguntou: “E aí, neguinho, você não tem caderno para escrever?”

Adolescente contou o episódio ao pai

O aluno, que estuda na instituição há oito anos, relatou o ocorrido ao pai depois de deixar a escola. Durante o intervalo, colegas também teriam demonstrado indignação com a situação e comentado o episódio pelos corredores da unidade.

Após ouvir o relato do filho, o pai procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência.

Caso foi registrado como racismo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial (Tatuapé) e o caso foi classificado como crime de racismo.

A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias do episódio e reunir informações que possam ajudar na apuração da denúncia.

Colégio ainda não se manifestou

O colégio foi procurado para apresentar sua versão sobre o episódio, mas não havia se manifestado até o momento da publicação desta reportagem.

O espaço permanece aberto para que a instituição apresente esclarecimentos sobre a denúncia e as providências eventualmente adotadas após o caso.

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