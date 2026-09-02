Um grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão deixou três pessoas mortas na manhã desta terça-feira (1º), em um trecho da BR-364. Entre as vítimas estão uma jovem de 18 anos e uma criança de apenas 3 anos. O pai da menina também morreu após a colisão.
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O acidente aconteceu no km 584 da BR-364, na zona rural de Jangada (MT), por volta das 11h40, em um trecho de convergência com a BR-163. A batida frontal envolveu uma Chevrolet S10 LTZ e um caminhão Mercedes-Benz.
Caminhão teria invadido a pista
Segundo os levantamentos preliminares da Polícia Civil, o caminhão teria invadido a pista contrária. Na sequência, a roda dianteira direita do veículo atingiu a parte frontal da caminhonete, provocando uma forte colisão.
Com o impacto, a S10 foi lançada para fora da pista e bateu contra um barranco às margens da rodovia.
A jovem Jamilly Gabriele Fonseca Tisott, de 18 anos, e Liz Antonella Lemes Arnold, de 3 anos, morreram ainda no local do acidente. O pai da criança também não resistiu aos ferimentos.
Motorista da caminhonete ficou gravemente ferido
O condutor da caminhonete foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico de urgência.
Já o motorista do caminhão, de 65 anos, foi levado para a delegacia. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, ele foi autuado em flagrante após o acidente.
As circunstâncias da colisão ainda deverão ser investigadas pela Polícia Civil.
Prefeitura decreta luto e lamenta mortes
A Prefeitura de Várzea Grande divulgou uma nota de pesar após a tragédia e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.
Liz Antonella era aluna do CMEI Antonieta Auxiliadora. A prefeitura lamentou especialmente a morte da criança e também confirmou o falecimento do pai dela na colisão.
A tragédia provocou comoção entre familiares e pessoas próximas às vítimas. As autoridades continuam apurando as circunstâncias do acidente e as responsabilidades pela colisão.