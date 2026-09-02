Um grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão deixou três pessoas mortas na manhã desta terça-feira (1º), em um trecho da BR-364. Entre as vítimas estão uma jovem de 18 anos e uma criança de apenas 3 anos. O pai da menina também morreu após a colisão.

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O acidente aconteceu no km 584 da BR-364, na zona rural de Jangada (MT), por volta das 11h40, em um trecho de convergência com a BR-163. A batida frontal envolveu uma Chevrolet S10 LTZ e um caminhão Mercedes-Benz.

Caminhão teria invadido a pista