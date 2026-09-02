Um dos principais nomes do rock pesado britânico escolheu o Litoral Norte de São Paulo para viver longe da pressão dos grandes palcos.

Oli Sykes, vocalista do Bring Me The Horizon, mora atualmente em Ubatuba, na RMVale, e tem 3,3 milhões de seguidores no Instagram. Aos 39 anos, o músico inglês vive no Brasil com a esposa, a modelo e cantora brasileira Alissa Salls, e os filhos gêmeos, nascidos em julho de 2025.

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