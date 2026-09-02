Um dos principais nomes do rock pesado britânico escolheu o Litoral Norte de São Paulo para viver longe da pressão dos grandes palcos.
Oli Sykes, vocalista do Bring Me The Horizon, mora atualmente em Ubatuba, na RMVale, e tem 3,3 milhões de seguidores no Instagram. Aos 39 anos, o músico inglês vive no Brasil com a esposa, a modelo e cantora brasileira Alissa Salls, e os filhos gêmeos, nascidos em julho de 2025.
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A relação de Sykes com o Brasil se fortaleceu durante a pandemia, quando ele passou um longo período no país. Desde então, o cantor passou a ficar cada vez mais tempo por aqui e encontrou no litoral paulista um estilo de vida bem diferente daquele associado à rotina de uma estrela internacional do rock.
Em entrevista por vídeo ao jornal O Globo, Sykes falou sobre a escolha de Ubatuba e destacou a tranquilidade da região para criar os filhos.
“É um lugar mais tranquilo, ótimo para se criar os filhos”, afirmou o músico.
A chegada dos gêmeos mudou ainda mais as prioridades do cantor. Se antes a proximidade com a praia já era um atrativo, agora a possibilidade de ter uma rotina mais reservada e acompanhar o crescimento dos filhos ganhou peso na decisão de permanecer no litoral.
Por que Oli Sykes escolheu Ubatuba?
Para o vocalista do Bring Me The Horizon, o mar também funciona como uma espécie de refúgio da rotina profissional.
Sykes conta que gosta de passar tempo na água e que estar no litoral brasileiro ajuda a se desligar da pressão da carreira musical. Longe dos palcos, ele encontra em Ubatuba um ambiente em que consegue reduzir o ritmo e deixar de lado, por alguns momentos, o personagem conhecido mundialmente pelas apresentações intensas do Bring Me The Horizon.
A relação do cantor com a praia nem sempre foi tão positiva. Ele passou parte da infância na Austrália e chegou a se cansar do litoral naquela época. Anos depois, entretanto, a ligação com o mar mudou.
Agora, é justamente a vida próxima à praia que aparece como um dos elementos importantes de sua rotina no Brasil.
Astro do rock também descobriu o funk brasileiro
A mudança para o Brasil também aproximou Sykes de manifestações da cultura brasileira.
O cantor revelou interesse pelo funk e citou os Mamonas Assassinas entre os grupos brasileiros que descobriu.
A experiência mostra uma faceta diferente do músico que construiu a carreira dentro do rock pesado. Apesar da fama internacional e dos milhões de fãs, Sykes passou a incorporar referências brasileiras à sua experiência pessoal.
Bring Me The Horizon ganhou espaço no Brasil
A escolha de Ubatuba ocorre enquanto o Bring Me The Horizon amplia sua relação com o público brasileiro.
Formada em Sheffield, na Inglaterra, em 2004, a banda começou com uma sonoridade mais extrema e agressiva. Ao longo da carreira, o grupo incorporou elementos de diferentes gêneros e conquistou um público cada vez mais amplo, mantendo como característica o peso de suas músicas.
A história do grupo no Brasil ganhou força em 2016, quando o Bring Me The Horizon se apresentou no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Sykes relembra aquela passagem como uma experiência marcante, inclusive pelas situações inusitadas vividas com fãs.
Em 2019, a banda voltou ao país para participar do Lollapalooza.
Cinco anos depois, o grupo fez um show em São Paulo que posteriormente deu origem ao filme “Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo”.
Oli Sykes estará no Rock in Rio 2026
A próxima passagem do Bring Me The Horizon pelo Brasil será ainda maior. A banda está entre as atrações do Rock in Rio 2026, com apresentação marcada para 5 de setembro.
O dia será dedicado ao rock pesado e terá o Avenged Sevenfold como atração principal. Machine Gun Kelly, Poppy e Sepultura também estão entre os nomes escalados para a programação.
Apesar da importância do festival, Sykes admite que sua participação na programação não é mais definida apenas pela agenda profissional.
Com dois filhos pequenos, a rotina familiar passou a ocupar espaço central em suas decisões.
“Os gêmeos é que mandam”, brincou o cantor.
Das bandas de rock ao som brasileiro
Antes de se transformar em um dos grandes nomes do rock pesado britânico, Oli Sykes foi influenciado por bandas que marcaram a cena musical do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Entre suas principais referências estão Linkin Park, Slipknot, Deftones e Limp Bizkit.
O Linkin Park, segundo o cantor, foi uma de suas primeiras grandes obsessões musicais. Essas influências ajudaram a formar a identidade artística que posteriormente seria desenvolvida pelo Bring Me The Horizon.
Hoje, entretanto, Sykes também demonstra interesse por sons diferentes daqueles que marcaram sua formação. No Brasil, o funk despertou sua atenção.
Do palco para a vida em Ubatuba
Aos 39 anos, Oli Sykes vive uma fase diferente daquela que marcou boa parte de sua trajetória profissional.
De um lado, continua sendo o vocalista de uma das bandas britânicas mais conhecidas do rock pesado, com apresentações em grandes festivais e milhões de fãs.
De outro, encontrou em Ubatuba e no Litoral Norte um contraponto à rotina internacional: praia, privacidade, contato com a natureza e mais tempo dedicado à família.
Com os filhos gêmeos ainda pequenos, o cantor parece ter encontrado no litoral paulista o cenário ideal para conciliar a vida de astro do rock com uma rotina mais tranquila longe dos grandes centros.
De Sheffield para Ubatuba, a mudança representa uma nova fase na vida de Oli Sykes: menos velocidade fora dos palcos e mais tempo para a família -- sem abandonar o rock.