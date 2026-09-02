A entrega do 2.000º E-Jet da Embraer representa mais do que um marco comercial para a fabricante brasileira. Para o presidente e CEO da empresa, Francisco Gomes Neto, o sucesso da família de jatos comerciais é também uma prova da capacidade tecnológica do país. “Esse avião realmente traz a prova da engenharia aeronáutica brasileira”, afirmou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (2).

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A aeronave que simboliza a marca histórica é um E195-E2, entregue à Azul Linhas Aéreas, companhia que foi responsável por lançar o modelo de segunda geração no mercado brasileiro. O momento foi destacado pela Embraer como um dos principais capítulos da trajetória dos E-Jets, cuja operação comercial começou em 2004.