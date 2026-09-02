A entrega do 2.000º E-Jet da Embraer representa mais do que um marco comercial para a fabricante brasileira. Para o presidente e CEO da empresa, Francisco Gomes Neto, o sucesso da família de jatos comerciais é também uma prova da capacidade tecnológica do país. “Esse avião realmente traz a prova da engenharia aeronáutica brasileira”, afirmou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (2).
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A aeronave que simboliza a marca histórica é um E195-E2, entregue à Azul Linhas Aéreas, companhia que foi responsável por lançar o modelo de segunda geração no mercado brasileiro. O momento foi destacado pela Embraer como um dos principais capítulos da trajetória dos E-Jets, cuja operação comercial começou em 2004.
Segundo Gomes Neto, o programa E-Jets é atualmente o terceiro maior programa da história da aviação comercial em número de aeronaves entregues, atrás de apenas dois outros grandes programas do setor, da Airbus e da Boeing.
Para o executivo, a marca alcançada reforça a relevância internacional da tecnologia desenvolvida pela Embraer.
“É um momento para nós muito importante, que motiva a gente a seguir em frente”, disse o presidente da companhia.
2.000 aeronaves e presença global
Ao longo de mais de duas décadas, a família E-Jets ganhou espaço no mercado mundial ao combinar eficiência operacional, confiabilidade e conforto aos passageiros. De acordo com a Embraer, os modelos já são utilizados por mais de 90 companhias aéreas em mais de 60 países.
A frota acumulou aproximadamente 48 milhões de horas de voo e transportou mais de 2,85 bilhões de passageiros em todo o mundo.
A família é formada pelos modelos E170, E175, E190 e E195, da primeira geração, além dos E190-E2 e E195-E2, da segunda geração. A evolução dos aviões permitiu à Embraer ampliar sua atuação para além da tradicional aviação regional e conquistar espaço no segmento de jatos comerciais de menor porte.
Para as companhias aéreas, um dos principais atrativos está justamente na eficiência. O E2 apresenta menor consumo de combustível e custos operacionais competitivos, características que ajudam as empresas a melhorar a rentabilidade das operações.
Embraer prevê novo ano de recordes
O marco dos 2.000 E-Jets ocorre em um momento considerado positivo pela Embraer. Gomes Neto afirmou que a empresa vem apresentando uma trajetória de crescimento sustentável desde 2021, depois dos impactos provocados pela pandemia de Covid-19.
Segundo o executivo, a expectativa é que 2026 seja novamente um ano de recordes de receita, rentabilidade e entregas. “Eu acho que isso é resultado dos produtos que nós temos”, afirmou.
Ele citou o desempenho dos E2 na aviação comercial, dos jatos executivos, como os Praetor, e do cargueiro militar KC-390, além da evolução das vendas em diferentes áreas de atuação da empresa.
Gomes Neto também destacou a resiliência do mercado de aviação, mesmo diante do cenário internacional marcado por conflitos. Na avaliação do executivo, a combinação de produtos competitivos, demanda e uma equipe especializada tem sustentado o crescimento da companhia.