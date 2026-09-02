Com a entrega do 2.000° jato da família de E-Jets nesta quarta-feira (2), a Embraer viu seu programa de jatos comerciais se tornar o terceiro maior programa da aviação comercial do mundo, atrás da Airbus e da Boeing.

Para a fabricante brasileira, a entrega representa "mais do que um marco de produção. É um testemunho do longevo sucesso e da relevância das aeronaves comerciais da Embraer para a indústria do transporte aéreo global".

Ao longo das últimas duas décadas, a Embraer transformou a aviação regional e de curta distância por meio de uma família de aeronaves projetada para conectar comunidades, abrir novos mercados e proporcionar eficiência às companhias aéreas.