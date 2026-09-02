Com a entrega do 2.000° jato da família de E-Jets nesta quarta-feira (2), a Embraer viu seu programa de jatos comerciais se tornar o terceiro maior programa da aviação comercial do mundo, atrás da Airbus e da Boeing.
Para a fabricante brasileira, a entrega representa "mais do que um marco de produção. É um testemunho do longevo sucesso e da relevância das aeronaves comerciais da Embraer para a indústria do transporte aéreo global".
Ao longo das últimas duas décadas, a Embraer transformou a aviação regional e de curta distância por meio de uma família de aeronaves projetada para conectar comunidades, abrir novos mercados e proporcionar eficiência às companhias aéreas.
Da primeira entrega, em 2004 até a 2.000ª aeronave, o programa E-Jets tornou-se um dos três programas de jatos comerciais mais bem-sucedidos do mundo em número de entregas.
Segundo a Embraer, os E-Jets foram concebidos inicialmente para preencher uma lacuna de mercado entre turboélices/jatos regionais e aeronaves narrowbody de maior porte (entre 70 e 150 assentos).
Desde sua entrada em serviço, os E-Jets permitiram que companhias aéreas operassem rotas de forma rentável que, de outra maneira, seriam economicamente inviáveis, criando oportunidades de viagem para milhões de passageiros em todo o mundo.
A combinação de capacidade adequada ao mercado, conforto para os passageiros, flexibilidade operacional e desempenho econômico atraiu mais de 90 clientes entre companhias aéreas em mais de 60 países.
Com base no sucesso da primeira geração dos E-Jets, a Embraer lançou a família E2, elevando os níveis de eficiência, sustentabilidade e desempenho operacional, ao mesmo tempo em que preservou a reconhecida experiência de viagem da plataforma.
"Hoje, o E2 é reconhecido como a aeronave de corredor único mais eficiente em consumo de combustível de sua categoria, ajudando as companhias aéreas a reduzir emissões e a sustentar um crescimento rentável", disse a Embraer.
"Celebrar 2.000 E-Jets significa também celebrar a confiança das companhias aéreas, empresas de leasing, tripulações e passageiros em todo o mundo nas aeronaves Embraer e na construção do futuro do transporte aéreo", completou a companhia.