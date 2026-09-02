Poucos artistas no Brasil conseguem transcender gerações e manter uma conexão tão íntima e afetuosa com o público como Roberto Carlos.

O cantor e compositor, que há décadas carrega a coroa de "Rei", confirmou seu retorno a São José dos Campos. O reencontro com os fãs do Vale do Paraíba está marcado para a noite de 29 de outubro, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, às 20h30.

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