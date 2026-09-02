Poucos artistas no Brasil conseguem transcender gerações e manter uma conexão tão íntima e afetuosa com o público como Roberto Carlos.
O cantor e compositor, que há décadas carrega a coroa de "Rei", confirmou seu retorno a São José dos Campos. O reencontro com os fãs do Vale do Paraíba está marcado para a noite de 29 de outubro, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, às 20h30.
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A apresentação faz parte da atual turnê do artista, "Eu Ofereço Flores", e promete emocionar a plateia com arranjos impecáveis executados ao vivo por sua tradicional orquestra e banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages.
Uma trilha sonora de gerações
Com mais de seis décadas de carreira, centenas de álbuns lançados e sucessos em diversos idiomas, Roberto Carlos constrói em seus shows uma verdadeira viagem afetiva pela história da música popular brasileira.
Para a noite na Farma Conde Arena, a expectativa é de uma verdadeira celebração romântica.
O setlist deve passear por clássicos atemporais que embalaram casamentos, encontros e memórias familiares, como "Detalhes", "Como é Grande o Meu Amor por Você", "Jesus Cristo", "Além do Horizonte", "Emoções" e "É Preciso Saber Viver".
O momento ápice, como de costume, reserva a tradicional entrega de rosas vermelhas e brancas aos fãs que se aglomeram próximos ao palco no encerramento.
A passagem do artista pela cidade promete repetir o sucesso de público e crítica de suas apresentações anteriores no Vale, reunindo desde espectadores que o acompanham desde os tempos da Jovem Guarda até novas gerações conquistadas pela força poética de suas composições.
Ingressos e Serviço
A venda de ingressos tem início na próxima terça-feira, 8 de setembro, ao meio-dia, dividida entre o ambiente digital e a bilheteria física.
- Data do show: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026
- Horário: 20h30 (abertura dos portões às 18h30)
- Local: Farma Conde Arena (Rua Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias, São José dos Campos)
- Vendas online: A partir de 8/09, às 12h, pela plataforma Eventim
- Bilheteria oficial (Ponto físico): Piso térreo do Colinas Shopping (Av. São João, 2.200 – ao lado da loja Ri Happy).
- Horários de atendimento: Terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados e domingos, das 14h às 20h.
- Classificação etária: 18 anos (Menores entram acompanhados dos pais ou responsável legal, com documento de identificação).