Um homem de 26 anos foi preso após agredir a mulher, de 22 anos, em São José dos Campos e levá-la à força em uma BMW no sentido de São Paulo. A ocorrência foi registrada na terça-feira (1º) e resultou na interceptação do veículo no Rodoanel, na Grande São Paulo, após monitoramento em tempo real por operadores do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
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A polícia foi acionada por uma denúncia por volta das 14h, e o CSI identificou o veículo BMW 320i azul acessando a Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. As informações foram repassadas às forças de segurança e aos municípios da região para auxiliar na localização.
Por volta das 16h35, equipes da Polícia Rodoviária Estadual localizaram o veículo na Grande São Paulo e abordaram o casal. Uma criança de colo também estava no interior do carro.
Durante a abordagem, a mulher relatou aos policiais que havia sido agredida pelo marido e manifestou interesse em registrar a ocorrência.
O casal foi encaminhado ao plantão de Polícia Judiciária, em São Paulo. A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência e determinou a prisão do homem, que permaneceu à disposição da Justiça por violência doméstica.