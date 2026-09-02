Um homem de 26 anos foi preso após agredir a mulher, de 22 anos, em São José dos Campos e levá-la à força em uma BMW no sentido de São Paulo. A ocorrência foi registrada na terça-feira (1º) e resultou na interceptação do veículo no Rodoanel, na Grande São Paulo, após monitoramento em tempo real por operadores do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

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A polícia foi acionada por uma denúncia por volta das 14h, e o CSI identificou o veículo BMW 320i azul acessando a Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. As informações foram repassadas às forças de segurança e aos municípios da região para auxiliar na localização.