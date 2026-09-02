02 de setembro de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é achado morto em kitnet no Vale; polícia investiga o caso

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado no interior de uma kitnet no bairro Residencial Maricá, em Pinamonhangaba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (1º). 

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e, no local, encontraram a vítima sem vida. 

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Pindamonhangaba, que realiza diligências para esclarecer os fatos.

* Matéria em atualização

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