A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado no interior de uma kitnet no bairro Residencial Maricá, em Pinamonhangaba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (1º).

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e, no local, encontraram a vítima sem vida.