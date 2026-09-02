A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência de Caçapava, durante a Operação Nacional Proteção Integral V, ação realizada nesta quarta-feira (2) simultaneamente em diferentes regiões do país para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
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Na região, a operação foi coordenada pelo Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos.
O morador de Caçapava é investigado por baixar e compartilhar, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, imagens e vídeos envolvendo crianças em situação de abuso sexual.
O mandado foi expedido pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos e cumprido na residência do investigado. Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão submetidos à análise.
Segundo a PF, o objetivo da perícia é identificar possíveis arquivos relacionados aos crimes investigados e reunir novas informações que possam contribuir para o andamento do caso. Ninguém foi preso em Caçapava durante o cumprimento do mandado.
Operação nacional
A Operação Nacional Proteção Integral V teve como alvo pessoas investigadas por baixar, armazenar, compartilhar, vender ou produzir imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.
Em todo o país, foram cumpridos 153 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. A operação também terminou com 31 prisões em flagrante, três apreensões de menores e o resgate de duas vítimas, segundo a Polícia Federal.
Além das ações policiais, a Polícia Federal reforça a importância de pais e responsáveis acompanharem a rotina de crianças e adolescentes no ambiente digital.
A recomendação é conversar com os menores sobre os riscos de interações com desconhecidos em redes sociais, jogos on-line e aplicativos de mensagens. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento e preocupação excessiva em esconder o uso do celular ou computador podem ser sinais de que alguma situação inadequada esteja ocorrendo.
A orientação é que crianças e adolescentes sejam incentivados a procurar um adulto de confiança sempre que receberem mensagens, imagens ou propostas inadequadas pela internet.