A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência de Caçapava, durante a Operação Nacional Proteção Integral V, ação realizada nesta quarta-feira (2) simultaneamente em diferentes regiões do país para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

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Na região, a operação foi coordenada pelo Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos.