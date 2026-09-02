São José dos Campos vem ganhando espaço no mercado de house flipping, estratégia imobiliária que consiste em comprar um imóvel com potencial de valorização, realizar uma reforma e revendê-lo em um período relativamente curto.

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Segundo especialistas do setor, a cidade reúne uma combinação favorável de renda, atividade econômica e estoque de imóveis antigos que pode abrir oportunidades para investidores.