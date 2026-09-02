Os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos fizeram uma paralisação de duas horas na manhã desta quarta-feira (2), após rejeitarem a proposta de reajuste salarial apresentada pela montadora. A mobilização ocorreu das 5h50 às 7h50.
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A categoria reivindica reajuste de 3,5% acima da inflação, enquanto a empresa ofereceu ganho real de 1% em 2026. Os trabalhadores estão em estado de greve desde segunda-feira (31), como forma de pressionar a empresa durante a campanha salarial.
A paralisação foi aprovada em assembleia realizada nesta quarta, depois que duas propostas apresentadas pela GM em reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região foram rejeitadas.
Propostas da GM
Uma das alternativas apresentadas pela montadora previa um acordo de dois anos. Para 2026, o reajuste seria equivalente ao INPC, acrescido de 1%. Em 2027, os salários teriam apenas a reposição da inflação, sem ganho real.
A segunda proposta previa um acordo de quatro anos, sem reajuste acima da inflação durante todo o período.
Além do aumento salarial, os trabalhadores também reivindicam mudanças no vale-alimentação. A proposta da categoria é de R$ 1.200 por mês em 2026 e R$ 1.350 em 2027.
No acordo de dois anos apresentado pela GM, os valores seriam de R$ 950 em 2026 e R$ 1.000 em 2027. Na proposta de quatro anos, o benefício começaria em R$ 1.050 em 2026 e chegaria a R$ 1.250 somente em 2029.
Sindicato ameaça ampliar mobilização
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, já foram realizadas 11 reuniões com a GM desde o início da campanha salarial de 2026. Uma nova rodada de negociação está prevista para quinta-feira (3).
O vice-presidente do sindicato, Valmir Mariano, afirmou que a paralisação desta quarta é parte de uma mobilização que poderá ser ampliada caso a montadora não apresente uma nova proposta.
“A mobilização, iniciada com o estado de greve, levou a empresa a alguns avanços nas negociações, mas isso ainda não atende a nossa pauta”, afirmou.
Segundo Mariano, os trabalhadores podem avançar para uma greve caso não haja acordo.
A campanha salarial reúne mais de 20 mil trabalhadores dos setores automobilístico e aeroespacial na região de São José dos Campos. A GM está entre as principais empresas empregadoras do setor no município.
GM ainda não se manifestou
Procurada, a General Motors ainda não havia se manifestado sobre a paralisação realizada pelos trabalhadores nesta quarta-feira.
A próxima reunião entre a empresa e o sindicato está marcada para quinta-feira (3), quando as partes devem retomar as negociações.