Os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos fizeram uma paralisação de duas horas na manhã desta quarta-feira (2), após rejeitarem a proposta de reajuste salarial apresentada pela montadora. A mobilização ocorreu das 5h50 às 7h50.

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A categoria reivindica reajuste de 3,5% acima da inflação, enquanto a empresa ofereceu ganho real de 1% em 2026. Os trabalhadores estão em estado de greve desde segunda-feira (31), como forma de pressionar a empresa durante a campanha salarial.