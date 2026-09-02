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ZONA SUL

Bairros de SJC ficam sem água para manutenção da Sabesp; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Bairros de São José dos Campos podem ter abastecimento de água interrompido por uma manutenção da Sabesp. O reservatório do Morumbi passará por limpeza nesta quarta-feira (2), a partir das 22h. Pode faltar água no Morumbi, Bosque dos Ipês, Dom Pedro e Campo dos Alemães.

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Segundo a Sabesp, a manutenção é preventiva e busca garantir a qualidade da água fornecida à população. O abastecimento será normalizado de forma gradual até a quinta-feira (3).

A recomendação é de que os moradores economizem água e usem de forma consciente o volume das caixas-d'água. Imóveis com reserva por no mínimo 24 horas devem sentir menos os impactos.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou no site sabesp.com.br.

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