Bairros de São José dos Campos podem ter abastecimento de água interrompido por uma manutenção da Sabesp. O reservatório do Morumbi passará por limpeza nesta quarta-feira (2), a partir das 22h. Pode faltar água no Morumbi, Bosque dos Ipês, Dom Pedro e Campo dos Alemães.

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Segundo a Sabesp, a manutenção é preventiva e busca garantir a qualidade da água fornecida à população. O abastecimento será normalizado de forma gradual até a quinta-feira (3).