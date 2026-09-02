O In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical chega pelo quarto ano consecutivo a São Luiz do Paraitinga, de 4 a 7 de setembro, trazendo 13 filmes nacionais e internacionais, além de shows, encontros e debates, com programação gratuita no Mercado Municipal, Biblioteca Municipal, Coreto Elpídio dos Santos e Café Cultural Mai Será o Binidito.
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Nesta sexta (4), a abertura do evento terá o curta “Batuques da Fêra”, às 15h, na Biblioteca Municipal. À procura do Batuque Perfeito, o mestre Bel da Bonita encontra o Samba Rural de Feira de Santana. Entre tambores, triângulos e pés-de-bode, descobre a riqueza cultural do Portal do Sertão baiano.
Na sequência, às 15h30, o local recebe o curta “Bregueragem”, que aborda o universo brega como um tratado de poesia, cor, cheiro e som numa noite cheia de romantismos, com versos de poetas como Álvares de Azevedo e de cantores da noite como Paulo Humildes.
Fechando a programação do dia na biblioteca, o longa “Quando A Gente Vira Um - Mestre Ambrósio”, mostra o mergulho do grupo na cultura popular de Pernambuco, aproximando tradição e experimentação, transformando-se em um dos pilares do manguebeat, juntamente com Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.
Às 19h, o Mercado Municipal recebe “Pontos De Força”. O filme de Vânia Lima acompanha Mateus Aleluia, que conduz uma imersão pelos lugares sagrados do Candomblé em Cachoeira (BA), onde ancestralidade, natureza e memória se traduzem em música. Um registro sensível sobre fé, resistência e permanência.
E a noite termina com show em homenagem ao compositor luizense Galvão Frade, às 21h, na programação da Semana Elpídio dos Santos. O palco do Coreto reunirá artistas que fizeram e fazem parte da trajetória de Galvão, autor de canções que se tornaram parte fundamental do cancioneiro e da identidade cultural da cidade, em um encontro de música e celebração.
Programação
Um dos destaques dos próximos dias é o longa vencedor da edição do In-Edit Brasil 2026, realizada em junho, em São Paulo. “Universo Circular - Jocy De Oliveira”, do diretor Dácio Pinheiro, se debruça sobre Jocy, pioneira e figura central da vanguarda musical brasileira, que introduziu no país a música eletrônica, no início dos anos 1960.
Prestes a completar 90 anos, ela revisita sua trajetória, compartilhando arquivos, partituras e cartas trocadas com gigantes da música como Stravinsky, Xenakis, Luciano Berio, John Cage e Stockhausen.
O público também poderá acompanhar “Nem Tudo é Paz e Amor”, de Betão Aguiar. Filho do Novo Baiano Paulinho Boca de Cantor, o filme evoca o espírito da época e pergunta: quanta coragem é necessária para atravessar os traumas e as maravilhas de crescer no caos das revoluções artísticas e comportamentais da contracultura?
Outra obra de sucesso na edição paulistana, “Flora & Airto – O Som Revolucionário”, do premiado Jom Tob Azulay, acompanha uma gravação histórica do casal, realizada em 2024, e celebra a parceria criativa e transformadora de Flora Purim e Airto Moreira, que revolucionaram o jazz e a música brasileira ao lado de nomes como Chick Corea, Miles Davis e Carlos Santana.
E “Apopcalipse Segundo Baby”, de Rafael Saar, mostra um retrato íntimo e sem filtros de Baby do Brasil. Das origens como Baby Consuelo à espiritualidade que marca sua trajetória, o filme revela as muitas transformações de uma artista sem igual.
As atrações internacionais são o holandês “Half Moon” – terceira peça da tetralogia do diretor Frank Scheffer sobre o desaparecimento das tradições culturais, remetendo à eclosão da guerra na Síria, em 2011, que impediu o clarinetista Kinan Azmeh de retornar para casa, dando início a uma jornada íntima sobre o poder transformador da arte – e “Sun Ra: Do The Impossible”, dos Estados Unidos, em que a diretora Christine Turner traz um olhar sobre a trajetória do poeta, filósofo, cosmólogo e visionário que reinventou o jazz com improvisação, eletrônica e afrofuturismo.
Cardápio cultural
A programação paralela conta com shows no Coreto, incluindo homenagem ao compositor e produtor Galvão Frade na Semana Elpídio dos Santos; Betão Aguiar e a banda Orfeu Menino – com participação de Paulinho Boca de Cantor –, além de apresentação d’Os In-Éditos, banda liderada por Léo Couto que recebe jovens intérpretes da cena luizense para fechar a programação musical do evento com algumas das canções mais marcantes dos filmes exibidos nesta edição.
O cardápio cultural traz ainda conversas conduzidas pela jornalista Lorena Calábria. Com Betão Aguiar, Lorena fala sobre música, cultura e aspectos geracionais tratados em seu filme “Nem Tudo É Paz E Amor”.
Com o músico e pesquisador Rodrigo Brandão, a conversa é sobre a obra e o legado musical de Sun Ra, ícone do afrofuturismo, e com participação especial da cantora Tulipa Ruiz, que se apresentou com a Sun Ra Arkestra no projeto Outros Espaço: Sintonia Cósmico Sônica.
Os dois encontros acontecem no Café Cultural Mai Será o Binidito. Para completar, o rapper Gaspar Z’África fala sobre o doc “Entre O Sucesso E A Lama”, que acompanha 16 artistas reunidos sob sua batuta no Teatro de Container, em São Paulo, para a criação e gravação de um álbum.
A edição do In Edit Brasil 2026 em São Luiz do Paraitinga é uma realização da In Brasil Cultural, da Athena – Associação de Desenvolvimento Humano, Cultura e Arte e do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A iniciativa conta ainda com o fomento do Programa de Ação Cultural – ProAC Editais e o apoio da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, através da Diretoria de Turismo e Cultura, e do Fórum dos Festivais.
O evento terá acessibilidade, com legenda descritiva em oito filmes, e intérprete de libras em dois debates e em um dos shows programados.
SERVIÇO
In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical - São Luiz do Paraitinga-SP
De 4 a 7 de setembro de 2026
Sessões de cinema: Mercado Municipal, Biblioteca Municipal
Apresentações musicais: Coreto Elpídio dos Santos (Praça Dr. Oswaldo Cruz)
Conversas: Café Cultural Mai Será o Binidito
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Sexta-feira, 4 de setembro:
FILME: Batuques Da Fêra
Uyatã Rayra e Pedro Patrocínio | Brasil | 2025 | 23'
À procura do Batuque Perfeito, o mestre Bel da Bonita encontra o Samba Rural de Feira de Santana. Entre tambores, triângulos e pés-de-bode, descobre a riqueza cultural do Portal do Sertão baiano.
Biblioteca Municipal - 15h
*filme com legenda descritiva LSE
FILME: Bregueragem
Daniel Arcades | Brasil | 2026 | 17’
Uma celebração do universo brega como tratado de poesia, cor, cheiro e som. Unindo os versos de Álvares de Azevedo e as canções de Paulo Humildes, a noite revela o romantismo popular em toda a sua intensidade.
Biblioteca Municipal - 15h30
FILME: Quando A Gente Vira Um – Mestre Ambrósio
Cláudia Dias Perez Machado e Shinji Shiozaki | Brasil | 2026 | 90’
Arquivos, depoimentos e o reencontro dos músicos revelam como o Mestre Ambrósio transformou a cultura popular pernambucana em linguagem contemporânea, tornando-se um dos pilares do manguebeat ao lado de Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.
Biblioteca Municipal - 17h
*filme com legenda descritiva LSE
FILME: Pontos De Força
Vânia Lima | Brasil | 2026 | 78’
Mateus Aleluia conduz uma imersão pelos lugares sagrados do Candomblé em Cachoeira (BA), onde ancestralidade, natureza e memória se traduzem em música. Um registro sensível sobre fé, resistência e permanência.
Mercado Municipal - 19h
*filme com legenda descritiva LSE
SHOW: Semana Elpídio dos Santos: Homenagem a Galvão Frade
Show em homenagem ao compositor luizense Galvão Frade, autor de canções que se tornaram parte fundamental do cancioneiro e da identidade cultural de São Luiz do Paraitinga. O palco reunirá artistas que fizeram e fazem parte da trajetória de Galvão, em uma noite de música e celebração.
Coreto Elpídio dos Santos - 21h
Sábado, 5 de setembro:
FILME: Flora & Airto – O Som Revolucionário
Jom Tob Azulay | Brasil | 2026 | 86’
Flora Purim e Airto Moreira revolucionaram o jazz e a música brasileira ao lado de nomes como Chick Corea, Miles Davis e Carlos Santana. O filme acompanha uma gravação histórica do casal, realizada em 2024, e celebra sua parceria criativa e transformadora.
Biblioteca Municipal - 11h
FILME: Half Moon
Frank Scheffer | Holanda | 2025 | 91’
Impedido de voltar à Síria após o início da guerra, o clarinetista Kinan Azmeh transforma o exílio em música. Entre o clássico, o jazz e a world music, reconstrói memórias e afetos em um delicado retrato sobre identidade, perda e pertencimento.
Biblioteca Municipal - 15h
*filme com legenda descritiva LSE
CONVERSA AFINADA:
Lorena Calábria conversa com o músico, produtor e documentarista Betão Aguiar sobre o universo cultural e musical de seu filme Nem Tudo É Paz E Amor.
Café Cultural Mai Será o Binidito - 17h
FILME: Nem Tudo É Paz E Amor
Betão Aguiar | Brasil | 2025 | 88’
Os filhos da contracultura refletem sobre a criação dada por seus pais. Psicodelia, drogas, sexo e resistência contra a ditadura se misturam com fraldas, papinhas e trabalhos escolares. A partir de um ponto de vista privilegiado, eles observaram a beleza, as rupturas e as contradições de uma liberdade sem fim.
Mercado Municipal - 19h
*filme com legenda descritiva LSE
SHOW: Nem Tudo É Paz E Amor
A convite do músico e diretor Betão Aguiar e a banda Orfeu Menino visitam o universo musical do filme, interpretando sucessos e clássicos dos movimentos culturais retratados na tela, com participação especial do “novo baiano” Paulinho Boca de Cantor.
Coreto Elpídio dos Santos — 21h
Domingo, 6 de setembro:
FILME: Entre O Sucesso E A Lama
Cristiano Burlan | Brasil | 2026 | 86’
Com mentoria de Gaspar Z'África e Edi Rock, dezesseis artistas criam um álbum inédito enquanto o Teatro do Contêiner enfrenta uma disputa imobiliária. O diretor Cristiano Burlan investe no cinema direto e aproxima o espectador do conflito e da criação artística. Depois da sessão, o rapper Gaspar Z’África conversa com o público.
Biblioteca Municipal - 11h
*filme com legenda descritiva LSE
* bate-papo com intérprete de LIBRAS
FILME: Sun Ra: Do The Impossible
Christine Turner | Estados Unidos | 2025 | 84’
Poeta, filósofo, cosmólogo e visionário, Sun Ra reinventou o jazz com improvisação, eletrônica e afrofuturismo. Com imagens de arquivo e depoimentos, o filme revela a força de uma obra que transformou a música e a cultura do século XX.
Biblioteca Municipal - 15h
CONVERSA AFINADA:
Lorena Calábria conversa com o músico e pesquisador Rodrigo Brandão e Tulipa Ruiz sobre afrofuturismo, a obra de Sun Ra e seus ecos na música produzida depois dele.
Café Cultural Mai Será o Binidito - 17h
FILME: Apopcalipse Segundo Baby
Rafael Saar | Brasil | 2026 | 110’
Durante mais de quinze anos, Rafael Saar acompanhou Baby do Brasil em um retrato íntimo e sem filtros. Das origens como Baby Consuelo à espiritualidade que marca sua trajetória, o filme revela as muitas transformações de uma artista sem igual.
Mercado Municipal - 19h
*filme com legenda descritiva LSE
SHOW: Os In-Éditos
A banda liderada por Léo Couto recebe intérpretes da cena luizense para fechar a programação musical do evento com algumas das canções mais marcantes dos filmes exibidos nesta edição do In-Edit em São Luiz.
Coreto Elpídio dos Santos - 21h
Segunda-feira, 7 de setembro:
FILME: Ninguém Pode Provar Nada
Rodrigo Pinto | Brasil | 2025 | 105’
As aventuras quase inacreditáveis do jornalista e produtor musical Ezequiel Neves, o "Exagerado Número 1". Com entrevistas inéditas e rico material de arquivo, o filme revisita sua trajetória ao lado de nomes como Made in Brazil, Barão Vermelho e Cazuza.
Biblioteca Municipal - 11h
FILME: Universo Circular – Jocy De Oliveira
Dácio Pinheiro | Brasil, Alemanha | 2026 | 86’
Pioneira da música eletrônica no Brasil, Jocy de Oliveira revisita sua trajetória às vésperas dos 90 anos. Entre arquivos, partituras e cartas trocadas com Stravinsky, Cage e Stockhausen, reflete sobre criação, memória e tempo.
Biblioteca Municipal - 15h
*filme com legenda descritiva LSE
FILME: O Homem do Fraque Verde
Petrônio Lorena | Brasil | 2025 | 73’
A história e a mística do Homem da Meia-Noite, personagem símbolo do Carnaval de Olinda. Desde 1932, o boneco gigante reúne centenas de milhares de foliões em um cortejo marcado por devoção popular, fé e miscigenação religiosa.
Biblioteca Municipal - 17h