O In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical chega pelo quarto ano consecutivo a São Luiz do Paraitinga, de 4 a 7 de setembro, trazendo 13 filmes nacionais e internacionais, além de shows, encontros e debates, com programação gratuita no Mercado Municipal, Biblioteca Municipal, Coreto Elpídio dos Santos e Café Cultural Mai Será o Binidito.

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Nesta sexta (4), a abertura do evento terá o curta “Batuques da Fêra”, às 15h, na Biblioteca Municipal. À procura do Batuque Perfeito, o mestre Bel da Bonita encontra o Samba Rural de Feira de Santana. Entre tambores, triângulos e pés-de-bode, descobre a riqueza cultural do Portal do Sertão baiano.